Julia Wieniawa w szczerym wyznaniu. „Trochę stresuję się, opowiadając o tym"

W ostatnim odcinku „Tańca z gwiazdami” gwiazdy walczące o kryształową kulę wróciły wspomnieniami do dzieciństwa i domów rodzinnych. Julia Wieniawa uchyliła rąbka tajemnicy i odsłoniła nieznane dotąd szczegóły dotyczące jej życia prywatnego. – Trochę stresuję się opowiadając o tym, bo – powiedziała aktorka. - Generalnie dzieci z rozbitych małżeństw chyba nie mają za lekko. Szczególnie, jak byłam mała, to nie było łatwe jeździć od mamy do taty, od taty do mamy, ale teraz doceniam te dwa światy, bo to są dwa zupełnie inne światy. Mimo dwóch domów, mimo rozbitej rodziny, jestem ogromną szczęściarą – wyznała Wieniawa, której słowa cytuje Wirtualna Polska.

„Taniec z gwiazdami”. Kto walczy o kryształową kulę?

Z programem w piątek 11 września pożegnał się Sylwester Wilk, który z przyczyn zdrowotnych postanowił przerwać taneczną przygodę. O główne trofeum walczą wciąż: Julia Wieniawa i Stefano Terrazzino, Ania Karwan i Jan Kliment, Sylwia Lipka i Rafał Maserak, Nicole Bogdanowicz i Kamil Kuroczko, Mikołaj Jędruszczak i Sylwia Madeńska, Bogdan Kalus i Lenka Klimentova, Edyta Zając i Michał Bartkiewicz, Milena Rostkowska-Galant i Wojciech Jeschke

