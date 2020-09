Rozenek-Majdan skrytykowana za zdjęcie. „Proszę przestać oszukiwać”

Szybki powrót do formy to zasługa diety i ćwiczeń, którymi Małgorzata Rozenek-Majdan chwali się w sieci. Zamieszczane przez nią zdjęcia świadczą o tym, że celebrytka może pochwalić się już nienaganną sylwetką, co jest dużym osiągnięciem biorąc pod uwagę fakt, że w czerwcu urodziła dziecko. „Właśnie przez takie »szybkie dochodzenie do formy po ciąży« wiele kobiet (jak nie wszystkie) popada w kompleksy i depresję. Zamiast tego powinna Pani świecić przykładem i pokazać jak jest naprawdę" - skomentowała jedna z użytkowniczek Instagrama.

Internautka dodała, że w programie „Projekt Lady” Rozenek-Majdan „wygląda na spuchniętą przy pani Kamińskiej i pani Tatianie”. Zasugerowała tez, że to stawiło żonę byłego bramkarza w lepszym świetle. „Ma Pani wpływ na wiele kobiet, proszę przestać oszukiwać nas i samą siebie” – podsumowała. Co na to sama zainteresowana? Prezenterka wyjaśniła, że wróciła na plan „Projekt Lady” dwa tygodnie po porodzie, kiedy miała 22 kg nadwagi. „Teraz zostało mi 5. Od początku pokazywałam siebie po porodzie tak jak wyglądałam, ale teraz już wracam do formy” – wyjaśniła. Dodała również, że program „Rozenek cudnie chudnie”, którego emisję zaplanowano na jesień, będzie pokazywał „właśnie ten etap”. „Zapraszam do oglądania” – podsumowała.