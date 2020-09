Salma Hayek pokazała zdjęcia sprzed lat. „Po prostu się nie starzeje”

Salma Hayek, która 2 września skończyła 54 lata, opublikowała na Instagramie zdjęcia z 2000 roku. Fotografie wykonano w trakcie szóstej edycji Blockbuster Entertainment Awards, czyli ceremonii przyznania nagród dla przedstawicieli branży muzycznej i filmowej. Meksykańska aktorka została wówczas uznana za Ulubioną Aktorkę Drugoplanową za rolę w produkcji „Bardzo dzikim zachodzie”. Co ciekawe, innego zdania było jury Złotych Malin, które przyznało jej „nagrodę” za najgorszą kobiecą rolę drugoplanową.

Niezależnie od oceny występu Hayek we wspomnianej produkcji, jedno jest pewne – aktorka wciąż olśniewa fanów na całym świecie. Komentujący jej zdjęcie zauważyli, że mimo upływu 20 lat Hayek wcale się nie zmieniła. „Po prostu się nie starzeje. Ciągle jedna z najpiękniejszych kobiet na świecie” - napisał jeden z internautów. „Dobry Boże, z biegiem lat stajesz się coraz piękniejsza” – stwierdził ktoś inny.

Urodzinowy prezent

Meksykańska gwiazda już kilka dni przed urodzinami wrzuciła na Instagram zdjęcie, przy okazji którego przypomniała, że niedługo kończy 54 lata. W dniu urodzin zamieściła kolejną fotografię. Przy okazji wpisu podziękowała fanom za niezwykły prezent.

To specjalny profil z urodzinowymi wiadomościami od wielbicieli talentu i urody aktorki. „Wszystkiego najlepszego dla osoby, która ma ogromny wpływ na moje życie i pomogła mi odkryć, kim naprawdę jestem i co chcę robić” – czytamy w jednej z wiadomości. „Salmo, jesteś niesamowita. Każdego dnia inspirujesz wiele dziewczyn do robienia tego, co jest ich pasją” – pisze kolejna osoba.

Salma Hayek to meksykańska aktorka, która jest rozpoznawalna niemal na całym świecie. Popularność przyniosły jej role w „Desperado”, „Polubić czy poślubić”, „Bardzo dziki zachód” oraz we „Fridzie”. O tym, że Hayek wciąż budzi ogromne zainteresowanie, może m.in. świadczyć liczba obserwujących aktorkę na Instagramie. Salmę Hayek śledzi blisko 16 milionów internautów.

