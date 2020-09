Dowbor zażartował z Koroniewskiej. Przypomniał scenę z „M jak miłość”

Joanna Koroniewska od sześciu lat jest żoną Macieja Dowbora, a para doczekała się już dwóch córek. Od kilku miesięcy para prowadzi w sieci program „Domówka u Dowborów”, w którym rozmawia z zaproszonymi gośćmi. Popularna aktorka i prezenter telewizyjny prowadzą również swoje profile na Instagramie, gdzie nie brakuje zdjęć z ironicznymi podpisami. Tym razem Dowbor postanowił zażartować z żony, przypominając scenę z serialu „M jak miłość”, w którym jego żona przez lata wcielała się w rolę Małgorzaty Mostowiak.

„Co za precyzja”

Na screenie udostępnionym przez prezentera postać grana przez Koroniewską skrupulatnie sprząta blat. „Co za precyzja, jaka koncentracja. Uwagę zwraca zaangażowanie i dbałość o najdrobniejsze szczegóły” – ironizował Dowbor. Prezenter oznaczył w poście swoją żonę stwierdzając, że "ktoś tu marnuje swój potencjał". „Ja rozumiem, że od tej sceny z »M jak miłość« minęło pewnie z 18 lat, niemniej jednak liczę, że jutro zademonstrujesz swój nieodkryty przede mną talent u nas w domu” – żartował.

Mąż aktorki stwierdził także, że to jego żona, a nie Małgorzata Rozenek-Majdan jest „prawdziwą Perfekcyjną Panią Domu” . „Że ja nie zdawałem sobie sprawy jaki skarb mam pod jednym dachem. Dzieci już zaczęły robić bałagan co by Mamusia mogła się wykazać” – podsumował.