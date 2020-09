Julia Wróblewska w szczerym wyznaniu. Internautka: Sponsora szukasz?

„Relationship status: SINGLE” – napisała Julia Wróblewska na Instagramie, informując tym samym o zakończeniu relacji z byłym już partnerem. Internauci na wpis aktorki zareagowali na wiele sposobów. Niektórzy wspierali Wróblewską, inni pytali o powody podjęcia decyzji o rozstaniu. „Inne plany na życie, przestaliśmy się dogadywać w wielu sprawach, trochę wszystko zgasło. Próbowaliśmy robić sobie przerwę i popracować nad tym, ale nie wyszło” – napisała aktorka, odsłaniając kulisy życia prywatnego.

Wielu internautów dopytywało, dlaczego Julia Wróblewska nie zatrzymała tej informacji dla siebie. „No właśnie. Julka, po co o takich rzeczach pisać? Sponsora szukasz, czy jak?” – czytamy w jednym z komentarzy. „Nie, w sensie byłam w związku i nie chcę by ludzie wciąż mnie o to pytali?” – odpowiedziała aktorka.

„Życzę Ci naprawdę wszystkiego co najwspanialsze”

Pod postem Wróblewskiej komentarz opublikował także były już chłopak aktorki. „Z mojej strony mogę tylko dodać, że dziękuję Ci za miłe chwile, które uczyniły mnie szczęśliwym. Życzę Ci naprawdę wszystkiego co najwspanialsze i najpiękniejsze, bo jesteś fantastyczną osobą” – napisał.

