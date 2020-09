Żona Aleca Baldwina pokazała zdjęcie syna. To piąte dziecko pary

„Chcemy przedstawić wam Eduardo Pau Lucasa Baldwina” – napisała kilka dni temu na Instagramie Hilaria Baldwin wyjaśniając, że imię piątego dziecka pary oznacza „strażnik pokoju i światła”. W niedzielę żona aktora udostępniła kolejną fotografię syna, która doczekała się już ponad 100 tys. polubień. Współprowadząca popularnego podcastu „Mom Brain” i gwiazda fitnessu najwięcej zainteresowania wzbudziła jednak wpisem z 12 września.

Internauci krytykowali

Na zdjęciu udostępnionym w sobotę widzimy Hilarię myjącą zęby i karmiącą w tym samym czasie syna. Chwalenie się karmieniem piersią zostało negatywnie odebrane przez część internautów, którzy sugerowali, że taka aktywność powinna pozostać w sferze prywatnej żony aktora. W kolejnym poście Hilaria zaznaczyła, że będzie udostępniała to, co chce. Zapowiedziała również blokowanie użytkowników wysyłających negatywne wiadomości i pozostawiające tego typu komentarze. „Nie jestem zainteresowana takimi opiniami. Mam piątkę dzieci, jesteśmy szczęśliwi, zdrowi, przywiązani do siebie, zmęczeni i zajęci, ale błogosławieni” – wyjaśniła.

Alec i Hilaria Baldwin w maju 2018 roku powitali na świecie swoje czwarte dziecko, Romeo Alejandra Davida. Są także rodzicami: 2-letniego Leonarda Angela Charlesa, 3-letniego Rafaela Thomasa i 5-letniej Carmen Gabrieli. Alec Baldwin, który w marcu świętował swoje 62. urodziny jest także ojcem Irlandii Baldwin ze swojego poprzedniego małżeństwa z Kim Basinger.

