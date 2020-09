Nowi uczestnicy „Rolnik szuka żony 7”. 26-letnia Magda podbiła serca widzów

Ruszyła nowa edycja programu „Rolnik Szuka Żony”. W pierwszym odcinku widzowie poznali sylwetki nowych bohaterów, a także dowiedzieli się, ile listów otrzymali uczestnicy siódmej edycji show. Na początku Marta Manowska odwiedziła 26-letnią Magdalenę z Wielkopolski, do której napisało blisko 400 mężczyzn, a więc rekordowo dużo. Co ciekawe, do rolniczki napisał nawet Ekwadorczyk. Do zgłoszenia dołączył wideo, na którym grał na gitarze.

Hodowca nietypowej rasy krów - Paweł - także otrzymał wyjątkowo dużo listów. Jego uwagę szczególnie zwróciło wideo nagrane przez Sandrę, miłośniczkę teatru tańca. 31-letni Maciej po tym, jak otrzymał pełne pudełko listów od prowadzącej „Rolnik Szuka Żony” podkreślił, że ma nadzieję, iż tym razem uda mu się znaleźć miłość. Szczególnie zainteresował się nauczycielką Moniką. Maciej dostał nawet swój narysowany portret od jednej z adoratorek. Do 29-letniego Dawida napisało 110 pań. Pierwszy z nich skrywał małą niespodziankę w postaci konfetti w kształcie serc. Uczestnik odrzucił m.in. zgłoszenie od tancerki disco-polo i dziewczyny, która napisała o swoich poglądach religijnych i trudnej przeszłości.

Paweł

Paweł ma 38 lat i jest hoduje dość nietypowe krowy. Kiedy szukając pomysłu na życie podróżował po świecie, zawędrował do Danii – zobaczył tam na pastwisku stado krów szkockich. Od tamtej pory zaczął zgłębiać wiedzę o tej rasie, wrócił do Polski, założył hodowlę i okazało się, że jest to całkiem dobry pomysł na biznes. Paweł mieszka w województwie dolnośląskim, jego rodzice prowadzą zajazd, jeden z jego braci właśnie szykuje się do ślubu, a drugi jest w podróży dookoła świata. Paweł twierdzi, że jest introwertykiem, ale ma wielu dobrych znajomych i stara się pielęgnować te relacje. Interesuje się sportem, sam trenował lekkoatletykę, codziennie biega, bierze udział w maratonach. Jego mocną stroną jest niewątpliwie ambicja, konsekwencja w dążeniu do celu i rzadka umiejętność doceniania wszystkiego, co ma. Paweł planuje budowę domu i chciałby założyć już rodzinę (a także mieć trójkę dzieci). Zależy mu też, aby jego przyszła wybranka była od niego młodsza lub w podobnym wieku. Powinna mieć też własne pasje, ale miło by mu było, gdyby interesowała się tym, co on robi i od czasu do czasu zechciała mu w tym pomóc. Ideał to szczupła, pełna pozytywnej energii wysportowana i szczera dziewczyna, gotowa na przeprowadzkę do niego.



Magda

Magdalena to 26-letnia Wielkopolanka, która razem z rodzicami i bratem prowadzi gospodarstwo, w którym zajmują się uprawą zbóż, kukurydzy i ziemniaków. Pasją Magdaleny jest również kosmetologia, pracuje dodatkowo jako stylistka rzęs i paznokci. Nie jest typem domatorki – chętnie wychodzi ze znajomymi do kina czy na kręgle. Jest osobą szczerą, pracowitą, która zawsze konsekwentnie dąży do celu. Choć ma za sobą nieudane małżeństwo, to głęboko wierzy, że dzięki programowi w jej życiu pojawi się dobry i wartościowy człowiek (najchętniej brunet w jej wieku, lub trochę starszy), z którym mogłaby stworzyć rodzinę od podstaw. Bierze jednak pod uwagę również związek z mężczyzną mającym już dzieci. Ceni prawdomówność, pracowitość, wierność, empatię i szacunek do kobiet. Wychowała się na gospodarstwie i jest ono dla niej bardzo ważne, dlatego zależy jej, aby partner służył jej pomocą w codziennych obowiązkach i chciał się pewnych rzeczy nauczyć. Zrozumiałaby jednak, gdyby chciał rozwijać się zawodowo w zupełnie innej branży. Najważniejsza dla niej byłaby bowiem miłość, sama obecność i wsparcie drugiej osoby.



Józef

Józef jest 66-letnim wdowcem z województwa lubelskiego. Rolnictwem zajął się dopiero na emeryturze, ma sad, samodzielnie szczepi i nasadza drzewa, ale jego największą pasją jest hodowla pszczół. Rolnictwo sprawia, że czuje się człowiekiem wolnym, często obserwuje ptaki, dzikie zwierzęta, a samo obcowanie z naturą daje mu niesamowitą radość. 16 lat temu stracił żonę, która zmarła niedługo po wykryciu u niej guza. Od tamtej pory spotkał wiele ciekawych kobiet, ale niestety ich drogi rozchodziły się z przeróżnych powodów. Przyznaje, że zdarzyło mu się być wykorzystywanym, podczas gdy on szukał prawdziwej miłości. Nie ukrywa, że wygląd kobiety jest dla niego bardzo ważny, a jego wybranka musi go pociągać i dbać o siebie, być osobą dobrą, delikatną i młodszą niż on. Sam też przywiązuje dużą wagę do swojego wyglądu i kondycji. Lubi podróżować, często jeździ na rowerze, stara się dobrze odżywiać, potrafi gotować i piec. Twierdzi, że dla kobiety byłby w stanie zrobić wszystko, nosiłby ją na rękach, ale musi być pewny, że jest ona tego warta.



Maciej

Maciej ma 31 lat i kończy doktorat z rolnictwa na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym. Mieszka w województwie wielkopolskim, gdzie razem z tatą prowadzą 60-hektarowe gospodarstwo, przekazywane z pokolenia na pokolenie. Od czasu do czasu uczestniczy w rajdach off-road, preferuje też sportowy tryb życia – raz w tygodniu gra w siatkówkę, pływa na basenie, gra w paintball. Świetnie gotuje, potrafi zajmować się dziećmi, bardzo chce w przyszłości zostać tatą i zapewnia, że z przyjemnością będzie uczestniczył w opiece nad nimi i wychowaniu. Jest mężczyzną kontaktowym i otwartym, ale niestety zazwyczaj zmuszony był wybierać między związkiem a gospodarstwem, co niszczyło jego relacje. Liczy, że wśród listów znajdzie się ten jedyny – od dziewczyny, która zechce zamieszkać z nim na wsi, zaakceptuje to, że już zawsze będzie on rolnikiem. Kobieta może urzec go przede wszystkim dobrocią, inteligencją i spontanicznością, ale nie ukrywa, że wygląd jest dla niego ważny i najlepiej by było, gdyby te cechy przejawiała nieco niższa od niego szczupła brunetka – uśmiechnięta, wesoła i młodsza od niego maksymalnie o 6 lat młodsza. Chciałby też, aby podobnie jak on, dziewczyna miała czystą kartę i była bez zobowiązań. Wierzy jednak w miłość od pierwszego wejrzenia dlatego uważa, że dziecko czy wcześniejszy rozwód partnerki nie zaważyłyby na jego decyzji Zapewnia, że dla rodziny byłby w stanie dużo poświęcić, zagwarantować jej bezpieczeństwo i ciepło. To jest obecnie jego największe marzenie.



Dawid

Dawid ma 29 lat i mieszka i pracuje w województwie wielkopolskim. Swoje gospodarstwo prowadzi wspólnie z rodzicami. Jego pasją są nowinki technologiczne, stara się cały czas modernizować gospodarstwo i jest naprawdę dumny z bycia rolnikiem. Dawid ma 176 cm wzrostu i jest szczupłym, wrażliwym mężczyzną o niebieskich oczach. Bardzo lubi pomagać innym (jest naczelnikiem lokalnej OSP), ale jak dotąd przez życie idzie sam. Kiedyś wierzył, że znalazł już kobietę swojego życia. Zawód, którego wtedy doświadczył był dla niego bardzo bolesny i sprawił, że na długo nie mógł otworzyć się na nowe znajomości. Teraz chce definitywnie zamknąć tamten rozdział i poznać kogoś, kto go pokocha i nigdy nie zawiedzie. Jej wygląd nie jest dla niego najważniejszy, ważne jest natomiast, by miała poczucie humoru, była osobą otwartą, energiczną i kochała tańczyć – tak jak on. Dawid pochodzi z rodziny katolickiej, dlatego bardzo zależy mu, aby ze swoją wybranką mógł wziąć ślub kościelny.

„Nie mógłbyś być milszy?”

Kontrowersje wśród widzów wzbudziła postawa najstarszego uczestnika tej edycji programu TVP. Józef okazał się być bardzo wybredny. Jak tłumaczył, jest wzrokowcem i pierwsze, na co patrzy, to wygląd kobiety. W trakcie telefonu do jednej z pań podziękował zdezorientowanej kandydatce za udział w show. Po tym, jak komentował wygląd kolejnych pań, Marta Manowska zapytała, czy nie mógłby być milszy.