Harry Styles za Shię LaBeoufa. O czym będzie „Don't Worry Darling”?

Harry Styles dołączył do świetnej obsady, w której są między innymi Florence Pough i Chris Pine. Olivia Wilde również będzie występowała na ekranie, mimo tego, że jej główną działką jest reżyseria obrazu. Z informacji Deadline wynika, że zagra drugoplanową rolę.

Niewiele wiadomo na razie na temat fabuły filmu, jednak to, co podają źródła zaznajomione ze sprawą to, że akcja „Don't Worry Darling” osadzona będzie w odizolowanej, utopijnej społeczności na kalifornijskiej pustyni w latach 50. Scenariusz do obrazu napisała Katie Silberman ( „Szkoła melanżu” , „Swatamy swoich szefów” , „Jak romantycznie” ) na podstawie wytycznych od Shane'a i Carey Van Dyke.

Jak podaje portal Deadline, ze względu na świetny debiut Olivii Wilde w filmie "Szkoła melanżu" (film dostępny na HBO GO), wytwórnia New Line traktuje "Don't Worry Darling" priorytetowo.