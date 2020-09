Ogórek chwali Jakimowicza. „Bad Boy o złotym sercu”

Do niedawna Jarosława Jakimowicza widzowie kojarzyli głównie jako aktora z Młodych wilków. Od kilku miesięcy chętnie komentuje obecną sytuację społeczno-polityczną w naszym kraju. Został także współprowadzącym program w TVP. Towarzyszy mu Magdalena Ogórek. Pierwszy odcinek „W kontrze” wyemitowano na antenie TVP Info w poniedziałek 10 sierpnia o godz. 7:10. - Po programie wyściskaliśmy się jak dwoje bliskich znajomych. Widzę, że to będzie moja dobra koleżanka. Ja napisałem jej, że bez niej nie dałbym rady. Magdalena ma olbrzymią wiedzę, ona tym żyje, żyje polityką. Już mi podrzuca różne materiały, o których pewnie będziemy rozmawiać następnego dnia – relacjonował aktor po pierwszym odcinku.

Ciepłych słów pod adresem Jakimowicza nie szczędziła także Magdalena Ogórek. Na swoim profilu na Instagramie udostępniła ich wspólną fotografię zrbobioną w telewizyjnym studiu. „Nikt wam tyle nie da, ile Jarosław Jakimowicz obieca! »Zaniosę cię do auta« (bolały mnie nogi). »Przyniosę ci kawę do studia« (ach, jasne...). »Ciastka przyniosę«. Ale tak już poważnie: to Bad Boy o złotym sercu. Do auta odprowadzi, wesprze, pocieszy dobrym słowem” - napisała dziennikarka na swoim profilu na Instagramie. Dodała również, że ten post może nie przypaść do gustu aktorowi. „JJ zabije mnie za to, umie się wzruszyć” – oceniła.

