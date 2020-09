Aktorka z filmu Vegi miała poważny wypadek. Do sieci trafiły zdjęcia

W miniony weekend na profilu w mediach społecznościowych Izy Chojnackiej pojawił się niepokojący post. Młoda aktorka przekazała, że jej siostra trafiła do szpitala z poważnym złamaniem kości udowej i obrażeniami ciała. Do wpisu dołączono m.in. zdjęcia nogi, na której dopiero co założono szwy. „Doszło do wypadku! Moja siostra, Daria Chojnacka, trafiła do szpitala ze złamaniami kości udowej z obrażeniami ciała. Będą nam potrzebne pieniążki dla niej na leczenie oraz rehabilitację. My pomagamy Wam. Dziś chcemy zobaczyć kto pomoże nam. Podaruj tyle, ile możesz, liczy się każda złotówka, każdy gest” - zaapelowała Iza Chojnacka. Okoliczności wypadku pozostają nieznane.

Siostry Chojnackie - kim są?

24-letnie Daria i Iza Chojnackie są znane jako ID Twins. Bliźniaczki pochodzą z Płocka. Brały udział w kilku programach rozrywkowych m.in. Take me out czy Pojedynek na modę. Próbują także swoich sił na scenie disco-polo. Nagrały m.in. utwory takie jak „Daj mi znak” czy „Ale teraz”. O siostrach stało się głośno za sprawą nowego filmu Patryka Vega - Pętla - w którym wcieliły się w rolę pracownic agencji towarzyskiej uprawiających seks z bohaterem granym przez Antka Królikowskiego. Siostry będzie także można oglądać z nowym serialu TVN „Królestwo kobiet”.

