Paweł Pawlikowski obchodzi 63. urodziny. Jakie jego filmy warto obejrzeć?

„Zimna wojna” (2018)

Historia wielkiej i trudnej miłości dwojga ludzi, którzy nie potrafią być razem oraz jednocześnie żyć bez siebie. W tle wydarzenia zimnej wojny lat 50. w Polsce, Berlinie, Jugosławii, a także Paryżu.



„Ida” (2013)

Przed złożeniem ślubów zakonnych Anna zgodnie z zaleceniem matki przełożonej odwiedza swoją ciotkę. Razem ruszają w podróż, która pomoże im obu odkryć, kim są.



„Kobieta z piątej dzielnicy” (2011)

Tom Ricks ucieka po głośnym skandalu do Paryża, gdzie planuje napisać książkę i powoli odzyskać rodzinę. Z planów nic nie wychodzi, a jego życie dodatkowo komplikuje znajomość z tajemniczą Margit.



„Lato miłości” (2004)

Bogata i rozpieszczona Tamsin spędza wakacje na wsi w Yorkshire, gdzie poznaje miejscową dziewczynę, Monę. Między nastolatkami rodzi się uczucie.



„Ostatnie wyjście” (2000)

Historia rosyjskiej imigrantki, która wraz z dzieckiem przybywa do Wielkiej Brytanii, starając się o azyl. Pierwowzorem głównej bohaterki była matka reżysera. Za ten obraz Pawlikowski został wyróżniony nagrodą BAFTA dla najlepiej rokującego debiutanta.

Paweł Pawlikowski

Paweł Pawlikowski urodził się 15 września 1957 roku w Warszawie. Gdy miał 14 lat wyjechał wraz ze swoją matką do Wielkiej Brytanii, a potem do Niemczech, Włoch i Francji. Ostatecznie na stałe osiedlił się w Anglii, gdzie uczęszczał do katolickiej szkoły prowadzonej przez Zgromadzenie Księży Marianów. Nie chciał się uczyć i w końcu został wyrzucony z placówki. Studiował literaturę i filozofię na uczelniach w Londynie i Oksfordzie. Na tej drugiej uczelni zapisał się na warsztaty filmowe. Swoją przygodę z telewizją rozpoczął dzięki stażowi w BBC. Początkowo tworzył filmy dokumentalne (m.in. „Z Moskwy do Pietuszek z Wieniediktem Jerofiejewem” ).

Jego pierwszym pełnometrażowym filmem fabularnym było „Ostatnie wyjście” w 2000 roku. Cztery lata później stworzył „Lato miłości” – film, który zapoczątkował karierę Emily Blunt i przyniósł reżyserowi nagrodę BAFTA. W 2011 roku Pawlikowski wyreżyserował „Kobietę z piątej dzielnicy” z Kristin Scott Thomas i Ethanem Hawkiem. Kolejnym jego filmem była nagradzana wielokrotnie „Ida” . Produkcja otrzymała Złote Lwy za najlepszy film, nagrodę Orła, nagrodę BAFTA i Oscara za najlepszy film nieanglojęzyczny na 87. ceremonii ich wręczenia. Ostatnim dotychczas filmem Pawlikowskiego jest „Zimna wojna” , nagrodzona Złotą Palmą w Cannes za najlepszą reżyserię a także Europejską Nagrodą Filmową za reżyserię i scenariusz.

