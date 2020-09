Jason Momoa uderza w Warner Bros i popiera Raya Fishera. „Trzeba to zbadać”

Już na początku września gwiazdor „Aquamana” po raz pierwszy poparł Raya Fishera po tym, jak aktor zarzucił reżyserowi Jossowi Whedonowi i producentom Geoffowi Johnsowi i Jonie Bergowi „obraźliwe i nieprofesjonalne” zachowanie podczas kręcenia filmu „Liga Sprawiedliwości” . Momoa był pierwszą gwiazdą produkcji, która okazała solidarność z Fisherem, publikując na swoim Instagramie hasztag #IStandWithRayFisher.

W poniedziałek wieczorem Momoa opisał swoje własne doświadczenia na planie produkcji. „To gów** musi się skończyć i trzeba wysłuchać Raya Fishera i wszystkich, którzy tego doświadczyli. Zachowanie Warner Bros. powinno być odpowiednio zweryfikowane” – napisał aktor na Instagramie. Podkreślił ponadto, że informacja jakoby rozmawiał z Bergiem i Johnsem o dubbingowaniu postaci śnieżnego bałwanka Mrozika była „fałszywa” i podano ją po to, aby odwrócić uwagę od zarzutów Fishera.

„Po prostu myślę, że to popieprzone, że ci ludzie opublikowali fałszywe informacje bez mojej zgody, aby odwrócić uwagę od Reya Fishera, mówiącego o tym, jak zostaliśmy potraktowani podczas pracy przy »Lidze Sprawiedliwości«. Należy to zbadać, a ludzie za to odpowiedzialni, powinni ponieść tego konsekwencje” – podkreślił.

Ray Fisher, który w „Lidzie sprawiedliwości” wcielił się w Cyborga, oskarżył Warner Bros. o mobbing już na początku lipca. Dopiero w połowie sierpnia wytwórnia wszczęła śledztwo w tej sprawie. Dodatkowo WB wydało ostatnio oświadczenie, że Fisher nie chce współpracować z firmą, która bada sprawę.

