Carole Baskin z „Króla Tygrysów” w „Tańcu z gwiazdami”, w telewizji reklamy o jej byłym mężu. „Czy wiesz, co stało się Donem Lewisem?”

Pod koniec marca, gdy wszyscy spędzali większość czasu w izolacji z powodu pandemii koronawirusa, swoją premierę na Netfliksie miał serial dokumentalny „Król tygrysów” . Produkcja cieszyła się ogromną popularnością i nagłośniła nie tylko osobę samego Joe Exotica ale także Carole Baskin. Fani dokumentu prześcigali się w teoriach, co kobieta zrobić mogła ze swoim zaginionym w 1997 roku mężem Donem Lewisem. Większość z nich domniemywała, że kobieta rzuciła go na pożarcie swoim tygrysom – co oczywiście nie zostało nigdy udowodnione. Gdy słuch o nim zaginął ostatecznie w 2002 roku mężczyzna został uznany za zmarłego.

Teraz Carole Baskin dzięki popularności, którą zyskała w dokumencie „Król Tygrysów” , została zaproszona do udziału w amerykańskim programie „Taniec z gwiazdami” . Rodzina Dona Lewisa, która od lat oskarża Baskin o branie udziału w zniknięciu ich bliskiego, postanowiła pokrzyżować jej ten moment sławy i przygotowała spoty reklamowe, w których apeluje o zgłoszenie się wszystkich osób, które wiedzą coś o zaginięciu mężczyzny lub jeśli mają dowody na to, że Baskin jest w zamieszana. „Don Lewis w tajemniczy sposób zniknął w 1997 roku. Jego rodzina zasługuje na uzyskanie odpowiedzi. Zasługuje na sprawiedliwość. Czy wiesz, kto to zrobił lub czy Carol Baskin była w to zaangażowana?” – słyszymy w spocie. Rodzina Lewisa wspomina także o nagrodzie w wysokości 100 tys. dolarów.