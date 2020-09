Laura Breszka ostro o TVP. „Wstydzilibyście się za siebie”

Laura Breszka znana jest między innymi z seriali „Julia” , „Cisza nad rozlewiskiem” czy „Singielki” . Odpowiadała także za skecze i panel satyryczny „Weekend Update” w programie „SNL Polska” .

Aktorka na swoim Instagramie postanowiła skomentować relację Telewizji Polskiej dotyczącej zachowania prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego w klubie. Kandydat w wyborach prezydenckich 2020 roku poprosił DJ-a o zmianę muzyki, stwierdzając, że „miasto jest jego” .