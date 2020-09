Laura Breszka ostro o TVP. „Wstydzilibyście się za siebie”

Laura Breszka znana jest między innymi z seriali „Julia” , „Cisza nad rozlewiskiem” czy „Singielki” . Odpowiadała także za skecze i panel satyryczny „Weekend Update” w programie „SNL Polska” .

Aktorka na swoim Instagramie postanowiła skomentować relację Telewizji Polskiej dotyczącej zachowania prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego w klubie. Kandydat w wyborach prezydenckich 2020 roku poprosił DJ-a o zmianę muzyki, stwierdzając, że „miasto jest jego” .

– Drogie TVP, nie jest wam wstyd? Czy Trzaskowski nie ma prawa podejść do DJ-a i poprosić o zmianę muzy w swoim wolnym czasie? Czy naprawdę jesteście...? No niestety jesteście. Tak mi jest przykro, że mieszkam w takim kraju. TVP reprezentuje władzę. Wstydzilibyście się za siebie. Zastanówcie się, co by było, gdyby was zaczęto rozliczać za czas niespędzony w Sejmie? Gdzie byście wtedy byli? W więzieniu. Próbowałam oznaczyć w moim poście TVP, patrzę a stacje ma w swoim nicku „Bądźmy razem” . Wstydu nie macie – stwierdziła Breszka na InstaStory.

