Monika Mrozowska jest ciąży! Aktorka pokazała zdjęcia i odpowiedziała Pudelkowi

Monika Mrozowska poinformowała, że „połowę tego błogosławionego stanu” udało jej się spędzić „we względnym spokoju” , pracując oraz odpoczywając. „Jestem szczęśliwa, zdrowa, ale nie informowałam o tym na etapie ciążowego testu” – podkreśliła. Dodała także kilka zdjęć autorstwa Karoliny Synowiec.

Wcześniej aktorka zacytowała pierwotną wersję artykułu (już został zmieniony), jaki pojawił się na portalu Pudelek.pl, w którym dziennikarz opisywał to, że Mrozowska jest w ciąży. „40-letnia matka 3 dzieci znana jest głównie ze swoich perypetii miłosnych (...) Monika Mrozowska jest jedną z tych gwiazd, o których pisze się raczej w kontekście kolejnych perturbacji w życiu osobistym, aniżeli sukcesów w sferze zawodowej. Monika przez wiele lat robiła, co mogła, by wciąż móc funkcjonować na obrzeżach show biznesu” – cytuje aktorka.