Monika Mrozowska jest ciąży! Aktorka pokazała zdjęcia i odpowiedziała Pudelkowi

Monika Mrozowska poinformowała, że „połowę tego błogosławionego stanu” udało jej się spędzić „we względnym spokoju” , pracując oraz odpoczywając. „Jestem szczęśliwa, zdrowa, ale nie informowałam o tym na etapie ciążowego testu” – podkreśliła. Dodała także kilka zdjęć autorstwa Karoliny Synowiec.

Wcześniej aktorka zacytowała pierwotną wersję artykułu (już został zmieniony), jaki pojawił się na portalu Pudelek.pl, w którym dziennikarz opisywał to, że Mrozowska jest w ciąży. „40-letnia matka 3 dzieci znana jest głównie ze swoich perypetii miłosnych (...) Monika Mrozowska jest jedną z tych gwiazd, o których pisze się raczej w kontekście kolejnych perturbacji w życiu osobistym, aniżeli sukcesów w sferze zawodowej. Monika przez wiele lat robiła, co mogła, by wciąż móc funkcjonować na obrzeżach show biznesu” – cytuje aktorka.

Dalej Mrozowska wyjaśnia, że już od dawna nie czyta portalu, jednak co jakiś czas artykuły o niej podsyłają jej znajomi lub fani. „Autorem tego typu treści, których bohaterem jestem nie tylko ja, jest między innymi pan Łukasz oraz jego koledzy »dziennikarze«, którzy niestety owoców swojej pracy nie podpisują imieniem i nazwiskiem. Panie Łukaszu, też bym wolała żeby pisał pan o tym jak zasuwam w kuchni od 7:00 do 20:00 karmiąc ludzi najlepiej jak umiem. Albo o tym jak spędzam kilkanaście godzin na planie serialu z super ekipą, którą moje »perturbacje w życiu osobistym« obchodzą tyle, co zeszłoroczny śnieg, którego nie było. Albo o premierze mojej nowej książki, do której tygodniami wymyślam przepisy i robię zdjęcia. Różnica pomiędzy moją pracą »na obrzeżach szołbiznesu« a pana w samym »epicentrum« polega na tym, że ja staram się sprawiać ludziom przyjemność i pod wszystkim, co robię, chętnie się podpisuję... Efekty pana pracy to nerwy rodziny oraz bliskich i jad sączący się w komentarzach. A podpisu autora brak” – napisała. „Panie »redaktorze«, wiem że do Mick’a Jagger’a ciągle mi daleko. Pod kątem dorobku artystycznego i ilości dzieci... ale jakoś facetom nie wypomina się ilości partnerek?? Zwłaszcza w dobie szybkich randek z tindera..”. – podsumowała.

