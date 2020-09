Maciej Stuhr z ojcem i synem na wspólnej wycieczce. „Genów nie oszukasz”

„Genów nie oszukasz” – napisał na Instagramie Maciej Stuhr, dołączając zdjęcie z ojcem i synem. Przedstawiciele trzech pokoleń aktorskiej rodziny wybrali się w góry, a już kilkanaście godzin po udostępnieniu fotografii wpis zebrał ponad 50 tys. polubień. Nie brakowało również komentarzy, których autorzy skupili się głównie na Jerzym. „Pozdrów Tatę” – napisała Olga Bołądź. Patrycja Markowska i Małgorzata Foremniak zamieściły z kolei serduszka, a Monika Olejnik pozdrowiła wszystkich bohaterów rodzinnego zdjęcia.

Pobyt w szpitalu

W nocy z niedzieli na poniedziałek 13 lipca Jerzy Stuhr trafił do Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Aktor spędzał weekend na Podhalu, a do szpitala został przewieziony z Nowego Targu. Jak podawała „Gazeta Wyborcza”, powołując się na informację od żony aktora – Barbary, Jerzy Stuhr trafił do szpitala w związku z podejrzeniem udaru mózgu. – Mogę tylko powiedzieć, że tata czuje się dobrze. Sytuacja jest na razie pod kontrolą lekarzy, a my czekamy. To jest długi proces także nic nowego nie powiem, bo sami właściwie nic nowego nie wiemy – komentował wówczas syn aktora, Maciej.

Po dwóch tygodniach Jerzy Stuhr opuścił krakowski szpital. – Mąż został dziś wypisany ze Szpitala Uniwersyteckiego. Czuje się dobrze, właśnie jedziemy do domu – powiedziała Barbara Stuhr, żona aktora w rozmowie z „Gazetą Wyborczą”

Przypomnijmy, Jerzy Stuhr przed kilkoma laty przeszedł zawał serca. Dziewięć lat temu zmagał się z nowotworem krtani. Gdy wyzdrowiał, aktywnie zaczął pomagać innym pacjentom onkologicznym. W ostatnim czasie aktor przygotowywał się do powrotu na deski teatru. Jego zawodowe plany pokrzyżowała pandemia koronawirusa.

