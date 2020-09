Oliwia Bieniuk szczerze o swojej mamie Annie Przybylskiej. „Codziennie o niej myślę”

Oliwia Bieniuk wzięła ostatnio udział w najnowszym projekcie Daniela Rusina, który na YouTube znany jest pod pseudonimem Reżyser Życia. Jego filmy cieszą się ogromną popularnością. Przedstawiają głównie ważne tematy dotyczące problemów polskiej młodzieży. Reżyser Życia wstawił ostatnio na Instagram kilka fotek z planu swojego nowego projektu. Widzimy na nich między innymi Andrzeja Grabowskiego czy Piotra Cyrwusa. Pojawia się także Oliwia Bieniuk, w gronie innych młodych polskich gwiazd: Oli Nowak, Weroniki Sowy i Leny Moonligh.



17-latka w rozmowie z „Vivą” podkreśliła, że chodzi w liceum do klasy o profilu teatralno-filmowym i myśli o tym, żeby pójść do filmówki. Jak wyznała, uczy się teraz śpiewu, dykcji oraz poprawnej wymowy.

Pytana o to, czy rozmawia czasami ze swoją zmarłą mamą, przyznała, że nie robi tego, choć wierzy w Boga. – Nie mam takiego przeświadczenia, że można rozmawiać z tymi, którzy już odeszli. Codziennie jednak o niej myślę. I o tym, czy pochwaliłaby moje decyzje. Teraz bardzo potrzebne mi będzie wsparcie, bo przecież zaczęłam klasę maturalną, a potem będę się starała dostać do szkół aktorskich w Warszawie, Krakowie, Łodzi czy Wrocławiu. Wiem, że egzaminy są ciężkie i że jest dużo chętnych. Ale najważniejsze to myśleć pozytywnie. Teraz już rozumiem, co to znaczy, bo jestem dojrzalsza niż na przykład pięć lat temu. Dużo zrozumiałam. I czuję o wiele większą odpowiedzialność za to, co robię – podkreśliła.

