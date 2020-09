„Proces Siódemki z Chicago” – nowy film Aarona Sorkina dla Netfliksa. Świetna obsada!

W 1968 roku „Siódemka z Chicago” w składzie: Abbie Hoffman, Jerry Rubin, David Dellinger, Tom Hayden, Rennie Davis, John Froines i Lee Weiner – zostali oskarżeni przez rząd federalny USA między innymi o spisek i podżeganie do zamieszek, które miały miejsce w Chicago w stanie Illinois przy okazji Narodowej Konwencji Demokratów. Uczestnicy protestów domagali się zakończenia wojny w Wietnamie. Jeżeli nie jesteście zaznajomieni z tą sprawą – więcej nie opisujemy, ponieważ o tym właśnie będzie ten film.

W obsadzie nadchodzącej produkcji zobaczymy: Yahye Abdula-Mateena II (Bobby Seale), Sashę Barona Cohena (Abbie Hoffman), Daniela Flaherty'ego (John Froines), Josepha Gordona-Levitta (Richard Schultz), Michaela Keatona (Ramsey Clark), Dranka Langellę (Julius Hoffman), Johna Carrolla Lyncha (David Dellinger), Eddie'ego Redmayne'a (Tom Hayden), Noah Robbinsa (Lee Weiner), Marka Rylance'a (William Kunstler), Alexa Sharpa (Rennie Davis), Jeremy'ego Strona (Jerry Rubin), Kelvina Harrisona Jr. (Fred Hampton), Williama Hurta (John N. Mitchel), J. C. MacKenzie'ego (Tom Foran), Bena Shenkmana (Leonard Weinglass), Maxa Adlera (Stan Wojohowski).

Aaron Sorkin pierwotnie napisał scenariusz do filmu w 2007 roku z zamiarem zaangażowania w reżyserię filmu Stevena Spielberga. Ten jednak ostatecznie zrezygnował z tego projektu i Sorkin sam został reżyserem w 2018 roku. W tym samym miesiącu dołączyła do projektu większość obsady. Obraz kręcono jesienią 2019 roku w Chicago i okolicach New Jersey.

Data premiery filmu „Proces Siódemki z Chicago” na Netflix

Film pierwotnie miał trafić do kin 25 września 2020 roku, jednak plany te pokrzyżowała pandemia koronawirusa. W czerwcu 2020 roku pojawiły się pierwsze przekazy medialne o tym, że Netflix chce kupić obraz. Umowę sfinalizowano w lipcu 2020 roku – serwis streamingowy zapłacił za produkcję 56 milionów dolarów. W serwisie Netflix film pojawi się 16 października 2020 roku.

