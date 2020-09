Wystąpiła u boku Michaela Jacksona w teledysku do piosenki „Thriller”. Jak wygląda dziś Ola Ray?

Teledysk do utworu „Thriller” został wyreżyserowany przez Johna Landisa. Główne role grają w nim oczywiście sam Michael Jackson a także Ola Ray i Vincent Price. Budżet na wyprodukowanie klipu to pół miliona dolarów.

W teledysku widzimy dziewczynę (Ola Ray), która wraz ze swoim chłopakiem (Michael Jackson) oglądają w kinie horror, zatytułowany „Thriller” . W pewnym momencie kobieta stwierdza, że chce wyjść, ponieważ się boi i tak też robi. Za nią podąża chłopak, aby odprowadzić ją do domu. Nagle na ulicy pojawia się banda żywych trupów, która atakuje parę. Szybko okazuje się, że jednym z nich jest także sam Jackson, który zaczyna tańczyć z nieboszczykami.

Teledysk do piosenki sprzedał się w nakładzie ponad 9 milionów egzemplarzy i został w 2006 roku wpisany do księgi rekordów Guinnessa jako ten, który „odniósł największy sukces” . To jedna z najbardziej kojarzonych z Jacksonem piosenka, która przyniosła również sławę Oli Ray.

Ola Ray ma obecnie 60. lat. Oprócz teledysku do utworu „Thriller” pojawiła się m.in. w filmach „Fear City” , „The Night Stalker” czy „Gliniarz z Beverly Hills II” . Ray była „Playmate of the Mont” w magazynie „Playboy” w czerwcu 1980 roku. Kobieta skarżyła się już w latach 80. na trudności z pobraniem tantiem za udział w teledysku Jacksona. W 2009 roku ostatecznie pozwała go, jednak ten zmarł niecałe dwa miesiące później. W 2012 roku rodzina Jacksona zawarła z modelką ugodę w tej sprawie.

