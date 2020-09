Świetne seriale i filmy o dziennikarzach. Podpowiadamy, gdzie je oglądać

„U progu sławy”

Aspirujący dziennikarz muzyczny wyrusza w trasę koncertową z popularnym zespołem rockowym, aby napisać o nim artykuł. Film oglądać można na antenie HBO GO.



„Złodziej tożsamości. Historia prawdziwa”

Historia relacji między dziennikarzem i mordercą, który ukrywał się poza granicami USA. Film dostępny jest na Netflix.



„Wszyscy ludzie prezydenta”

Dwóch dziennikarzy Washington Post na tropie afery, która pozbawiła Nixona prezydentury. Film dostępny jest na platformie Chili.pl.



„Czwarta władza”

Działania prezydenta USA doprowadzają do konfliktu pomiędzy dziennikarzami a rządem. Film można obejrzeć w serwisie Cineman oraz na Netflix.



„Zodiak”

San Francisco terroryzuje seryjny morderca Zodiak. Grupa reporterów postanawia odkryć tożsamość złoczyńcy. Film dostępny jest w serwisie Netflix.



„Stan gry”

Para dziennikarzy próbuje rozwiązać tajemnicę morderstwa asystentki kongresmena. Film obejrzeć można na CDA.



„Spotlight”

Dziennikarze bostońskiej gazety trafiają na trop wielkiego pedofilskiego skandalu w Kościele rzymskokatolickim. Film obejrzeć można na Player.pl.



„Gorący temat”

Prawdziwa historia upadku Rogera Ailesa z telewizji Fox News to jeden z najbardziej wyczekiwanych w USA filmów. Charlize Theron jako Megyn Kelly i Nicole Kidman w roli Gretchen Carlson przedstawiają opowieść o dwóch kobietach, które oskarżyły Ailesa (tu John Lithgow) o molestowanie. Trzecia z grupy megagwiazd Margot Robbie wciela się w fikcyjną postać dziennikarki, stworzoną z połączenia kilku prawdziwych kobiet. Film dostępny jest na platformie Chili.pl.



„Ostre przedmioty”

Dziennikarka zmagająca się z trudną przeszłością wraca do swojego rodzinnego miasteczka, aby napisać artykuł o morderstwie dwóch dziewczynek, które miało tam miejsce. Serial jest dostępny na HBO GO.



„The Morning Show”

Spojrzenie na życie ludzi którzy pomagają Ameryce wstać codziennie rano. Ciekawe wyzwania prowadzących ten telewizyjny rytuał. Serial dostępny jest w serwisie Apple TV.



„Newsroom”

Pracownicy odpowiedzialni za produkcję programu z wiadomościami oraz prezenter tychże próbują podwyższyć oglądalność i zająć większy rynek odbiorców. Serial obejrzeć można na platformie HBO GO oraz na Player.pl.

