Nie żyje kolejna 36-letnia azjatycka gwiazda. Oh In-hye popełniła samobójstwo

Policja dzielnicy Incheon Yeonsu potwierdziła we wtorek południowokoreańskim mediom, że u aktorki doszło do zatrzymania akcji serca. Została znaleziona martwa w swoim mieszkaniu w poniedziałek 15 września około godziny 5:00 nad ranem. Funkcjonariusze zaznaczyli, że w sprawie śmierci kobiety prowadzone jest śledztwo, jednak wiadomo, że cierpiała ona na depresję. W związku z tym większość fanów Oh In-hye zakłada, że popełniła ona samobójstwo.

Oh In-hye zadebiutowała w kryminale „Sin of a Family” w 2011 roku, a następnie pojawiła się w „Red Vacance Black Wedding” oraz „A Journey with Korean Masters” . Inne filmy, w których wystąpiła to m.in. „Secret Travel” z 2013 roku czy „Janus: Two Faces of Desire” (2014). W telewizji oglądać można ją było w produkcjach „Horse Doctor” (2012) i „Yeonnam-dong 539” (2018).

W ostatnich latach aktorka prowadziła kanał na YouTube. W 2011 roku Oh In-hye stała się przedmiotem ogromnych kontrowersji w kraju swojego pochodzenia po tym, jak pojawiła się na czerwonym dywanie 16. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Busan w sukni z głębokim dekoltem swojego własnego projektu. Kobieta mówiła później w wywiadach, że zaszkodziło to jej karierze i spotkała się z ogromnym hejtem w sieci.

Oh jest jedną z trzech azjatyckich aktorów, którzy zmarli w wieku 36 lat w ciągu ostatnich kilku dni. Tajwański aktor Alien Huang został znaleziony we wtorek martwy w swoim mieszkaniu w Tajpej, a japońska aktorka Sei Ashina zmarła w poniedziałek w wyniku samobójstwa.

