Jak to się mogło wydarzyć? Dokument Netfliksa o dramatycznej sprawie z Kolorado ze zwiastunem

Mąż kobiety Christopher Lee Watts od początku występował w mediach, apelując do żony o powrót do domu lub do osoby, która mogła porwać ją i ich dzieci o to, aby się opamiętała. Jeżeli nie znasz tej sprawy, zwiastun nie poda ci jej rozwiązania – musisz poczekać do premiery dokumentu 30 września na Netfliksie.

W opisie filmu Jenny Popplewell czytamy: „W 2018 roku 34-letnia Shanann Watts i jej dwie młode córki zaginęły w Frederick w stanie Kolorado. Gdy pojawiły się rozdzierające serce szczegóły ich zaginięcia, historia ta trafiła na pierwsze strony gazet na całym świecie. Fabuła dokumentu opowiedziana jest w całości za pomocą materiałów archiwalnych, które obejmują posty w mediach społecznościowych, nagrania organów ścigania, wiadomości tekstowe i nigdy wcześniej niepublikowane domowe nagrania wideo. Reżyserka Jenny Popplewell stworzyła wciągający i zgodny z prawdą obraz śledztwa policyjnego i rozpadającego się małżeństwa. To pierwszy film, który daje głos ofiarom” .

Shanann Watts często dzieliła się w mediach społecznościowych nagraniami przedstawiającymi jej życie rodzinne. Wszystko to odegrało finalnie kluczową rolę w dojściu do prawdy.

Film dokumentalny „American Murder: The Family Next Door” będzie miał swoją premierę na Netflix 30 września.

