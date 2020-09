„Miasteczko South Park” z godzinnym odcinkiem o pandemii koronawirusa. Zobaczcie zwiastun

W zwiastunie widzimy Randy'ego Marsha, który ogłasza coś w stylu „pandemicznej uroczystości” , próbując zarobić na kryzysie, Cartmana, który panikuje, że władza zmusza go do powrotu do szkoły, Kyle'a martwiącego się dystansem społecznym i scenę z dziećmi w szkolnej klasie, zachowującymi wszelkie wytyczne, które mogą powstrzymać rozprzestrzenianie się wirusa. Zamiast nauczyciela, za biurkiem siedzi policyjny detektyw.

Oficjalny opis odcinka brzmi: „Randy próbuje pogodzić się ze swoją rolą w wybuchu pandemii COVID-19, podczas gdy koronawirus stało się nie lada wyzwaniem dla mieszkańców South Parku. Dzieci wracają do szkoły, jednak szybko orientują się, że nic nie jest, jak dawniej – ani ich nauczyciele, ani ich klasa, ani nawet Eric Cartman” .

„South Park: The Pandemic Special” to pierwszy w 23-letniej historii emisji serialu odcinek, który trwa godzinę. Pojawi się premierowo w Stanach Zjednoczonych na Comedy Central już 30 września.

„Miasteczko South Park”

„Miasteczko South Park” to amerykański serial animowany dla dorosłych tworzony przez Treya Parkera i Matta Stone'a. Główni bohaterzy to czterej chłopcy – Stan Marsh, Kyle Broflovski, Eric Cartman i Kenny McCormick. Premierowy odcinek serialu wyemitowany został w amerykańskiej telewizji w sierpniu 1997 roku i od tamtej pory produkcja cieszy się wciąż rosnącą popularnością. Wybrane odcinki i sezony serialu oglądać można na Netfliksie.

