Millie Bobby Brown czyta nam „Enolę Holmes”. Gotowi na film Netfliksa?

„Jestem tutaj, aby uchylić wam rąbka tajemnicy” – mówi Millie Bobby Brown i zabiera się za czytanie „Enoli Holmes. Sprawy zaginionego markiza” . Na razie dostępna jest wyłącznie wersja bez napisów, jednak z pewnością niedługo polski Netflix udostępni także polskojęzyczną wersję dla fanów z naszego kraju.

O czym jest film „Enola Holmes” ?

Anglia, rok 1884. Świat stoi u progu wielkich zmian. W dzień swoich 16. urodzin Enola Holmes (Millie Bobby Brown) odkrywa, że jej matka (Helena Bonham Carter) zniknęła, pozostawiając po sobie dziwaczne podarunki, bez żadnych wskazówek ani informacji o obecnym miejscu pobytu. Ciesząca się do tej pory beztroskim dzieciństwem Enola nagle trafia pod opiekę swoich braci, Sherlocka (Henry Cavill) i Mycrofta (Sam Claflin), którzy planują odesłać ją do szkoły z internatem dla „młodych dam". Dziewczyna ma jednak inne plany - ucieka, aby odnaleźć swoją matkę w Londynie. Wkrótce okazuje się, że jej własna misja powiązana jest z losami młodego, tajemniczego uciekiniera, Lorda (Louis Partridge). Rozwijająca swoje umiejętności detektywistyczne Enola okazuje się sprytniejsza od swojego słynnego brata i natrafia na trop spisku, który może odmienić historię ludzkości. Oparty na uwielbianej przez czytelników serii powieści autorstwa Nancy Springer, ENOLA HOLMES to emocjonujący kryminał przygodowy, w którym znany na całym świecie detektyw stawia czoła przeciwnikowi, z jakim jeszcze nie miał do czynienia — swojej nastoletniej siostrze. Gra się rozpoczęła.

Twórcy filmu i obsada

Reżyserem filmu „Enola Holmes” jest Harry Bradbeer ( „A Is for Acid” , „As the Beast Sleeps” ), a scenariusz napisał Jack Thorne ( „The Eddy” , „Kiri” , „National Treasure” ).

W rolach głównych zobaczymy: Millie Bobby Brown, Sama Claflina, Adeel Akhtar, Fionę Shaw, Frances de la Tour, Louisa Partridge'a, Burna Gormana, Susan Wokoma oraz Henry'ego Cavilla i Helenę Bonham Carter.

Premiera filmu „Enola Holmes”

Film pojawi się na platformie streamingowej Netflix już w środę 23 września.