Młodzi ludzie w brutalnej korporacyjnej rzeczywistości. „Industry” – nowy serial Leny Dunham dla HBO

W pierwszym zwiastunie produkcji, który dziś zaprezentowała stacja HBO, widzimy szefów, którzy mobbingują swoich pracowników, młodych finansistów, którzy biorą narkotyki, aby wypracować sobie przewagę i wzajemne zastraszanie się całej ekipy. Pomimo stresującego środowiska w Pierpoint & Co. pojawiają się także chwile radości i budowania koleżeństwa.

Scenariusz do produkcji Leny Dunham napisali Mickey Down i Konrad Kay. W serialu zagrali m.in. Marisa Abela, Priyanga Burford, Harry Lawtey, David Jonsson, Nabhaan Rizwan, Freya Mavor, Will Tudor, Conor Macneill i Ken Leung.

Premiera pierwszego, ośmioodcinkowego sezonu serialu „Industry” 9 listopada na HBO GO.

Czytaj także:

„Miasteczko South Park” z godzinnym odcinkiem o pandemii koronawirusa. Zobaczcie zwiastun