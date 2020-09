Była gwiazda serialu „Klan” pozuje nago na Instagramie. „Wolnoć Tomku w swoim domku”

Dorota Naruszewicz grała w wielu popularnych polskich serialach, m.in. w „Hotelu 53” , „Ojcu Mateuszu” , „Barwach szczęścia” , „Na dobre i na złe” czy „Koronie Królów” . Większość widzów jednak najbardziej kojarzy ją z roli w serialu „Klan” – aktorka występowała w produkcji od 1997 do 2011 roku.

49-latka chętnie dzieli się ze swoimi fanami życiem, publikując zdjęcia na Instagramie. Pokazuje swoje stylizacje, pisze o swoim życiu i promuje body positive. Ostatnio postanowiła pójść o krok dalej i pokazała zdjęcie, na którym nago czyta gazetę. „»Wolnoć Tomku w swoim domku« Czyż nie?” – zapytała swoich fanów.

Pod odważnym zdjęciem pojawiło się mnóstwo komentarzy, w których internauci chwalili figurę aktorki. „Pani Doroto powiem że figura wow” ; „Zdjęcie do pozazdroszczenia, super pod każdym względem, ten kto je krytykuje po prostu zazdrości” ; „Piękna kobieta. Piękna fotka” – to tylko niektóre z wpisów. Do tej pory zdjęcie polubiło ponad 3 tys. osób.

