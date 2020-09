W sobotę 11 września około godz. 22:30 mężczyzna wraz ze swoją żoną i córką podjechali samochodem pod jeden ze sklepów na warszawskim Mokotowie. 49-latek wszedł do sklepu, a kobiety zostały na zewnątrz. Wówczas dwóch mężczyzn podeszło do 13-latki i zaczęli ją zaczepiać, żądając pieniędzy. Dziewczynka nie odpowiadała agresorom. Po pewnym czasie wrócił jej ojciec. Wtedy ci sami mężczyźni, używając wulgarnych słów, ponownie zażądali pieniędzy. Gdy mężczyzna odmówił, wtedy agresorzy rzucili się na niego z pięściami. Przewrócili 49-latka i zaczęli go kopać. Krzyki usłyszał pracownik ochrony, który pobiegł na pomoc mężczyźnie. Napastnicy uciekli.

Kilka minut później na miejscu pojawili się policjanci. Po zaledwie kilku minutach zatrzymali 18 i 17-latka. Obaj byli pod wpływem alkoholu. Pobitemu 49-latkowi została udzielona pomoc medyczna przez załogę karetki pogotowia. Mężczyzna nie wymagał on hospitalizacji.

Viki Gabor zaatakowana na Mokotowie. Ojciec piosenkarki został pobity

Rozpoznani przez pokrzywdzonego napastnicy trafili do policyjnych cel. Obaj usłyszeli zarzuty usiłowania rozboju na mężczyźnie i nastolatce. Prokurator zastosował wobec nich środki zapobiegawcze w postaci policyjnego dozoru oraz zakaz zbliżania się do pokrzywdzonych. Podejrzanym grozi 12 lat pozbawienia wolności. Jak poinformował Onet na Twitterze, w zdarzeniu pokrzywdzony został ojciec piosenkarki Viki Gabor, która zwyciężyła w Eurowizji dla Dzieci.

Czytaj także:

Julia Wróblewska w szczerym wyznaniu. Internautka: Sponsora szukasz?