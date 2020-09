Maffashion pokazała swoją sylwetkę tydzień po porodzie. „Tu nadmiar skóry, tak wygląda brzuszek...”

W środę 16 września na Instragramie Julii Kuczyńskiej, znanej powszechnie jako Maffashion, pojawiło się zdjęcie jej partnera, Sebastiana Fabijańskiego oraz ich wspólnego dziecka. Do sielskiego obrazka dołączono jedynie literki „BFJ”, emoji serca oraz datę – 10 września 2020 r. Taka sama wiadomość, lecz z innym zdjęciem, pojawiła się na instagramowym profilu aktora.

Julia Kuczyńska za pośrednictwem InstaStory postanowiła dziś pokazać, jak wygląda jej ciało po urodzeniu dziecka. – Zawsze mnie to ciekawiło, jak zachowuje się ciało po ciąży, jak szybko dochodzi się do siebie – wyjaśnia, pokazując swoją sylwetkę. – Moją sylwetkę mniej więcej kojarzycie. Tu nadmiar skóry, tak wygląda brzuszek, taki może 3 miesiąc, czwarty, piąty, nie wiem, ale coś w tym stylu. Ćwiczyć na razie nie można, połóg trwa 6 tygodni. Ale u każdej kobiety to jest inaczej. Możecie sobie spojrzeć, dla mnie bez problemu – zapewniła. Zdjęcia influencerki i modelki zobaczyć możecie w naszej galerii.

Maffashion i Fabijański

Influencerka i aktor tworzą związek od 2019 roku. Choć różni ich wiele, Kuczyńska podkreślała, że od początku wiedzieli, że chcą ze sobą żyć. – W związku musi być trochę podobieństw i muszą być jakieś przeciwieństwa, żeby było ciekawie. Ja już się dowiedziałam, że to jest bardzo interesujący media temat i taki trochę wabik, bo coś aż tak nieoczywistego budzi do dyskusji i zastanawia mówiła Maffashion w jednym z wywiadów. Para zaręczyła się jeszcze w grudniu tego samego roku.

Czytaj także:

Była gwiazda serialu „Klan” pozuje nago na Instagramie. „Wolnoć Tomku w swoim domku”