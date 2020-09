Nie żyje autor „Forresta Gumpa”. Winston Groom miał 77 lat

Śmierć Winstona Grooma została potwierdzona przez gubernator stanu Alabama Kay Ivey. „Jestem bardzo zasmucona faktem, że Alabama straciła jednego z naszych najbardziej utalentowanych pisarzy” – napisała na Facebooku. „Choć zostanie zapamiętany ze stworzenia »Forresta Gumpa«, Winston Groom był utalentowanym dziennikarzem i znanym autorem historii Ameryki. Nasze serca i modlitwy kierujemy do jego rodziny” – podkreśliła. Uniwersytet Alabamy, który Groom ukończył w 1965 roku, nazwał go „legendą” .

Po uzyskaniu stopnia naukowego Winston Groom służył w armii amerykańskiej, w ramach których był w Wietnamie na wojnie, po czym pracował jako reporter. Powieść „Forrest Gump” napisał w 1985 roku i została ona opublikowana rok później. Film na jej podstawie z 1994 roku w reżyserii Roberta Zemeckisa otrzymał sześć Oscarów (najlepszy film, najlepszy aktor pierwszoplanowy, najlepszy reżyser, najlepszy scenariusz adaptowany, najlepsze efekty specjalne, najlepszy montaż). Obraz zarobił na całym świecie ponad 677 milionów dolarów.

Groom napisał również inne powieści, głównie historyczne, m.in. „Better Times Than These” o wojnie w Wietnamie i był współautorem „Conversations with the Enemy”, dzięki której w 1984 roku był nominowany do Nagrody Pulitzera.