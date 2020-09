Jola odeszła od męża po 49. latach. Czy znajdzie miłość? Polski dokument pojawi się na HBO

„Ta cząstka życia należy do mnie!" – mówi Jola, uciekając po 45 latach od pełnego przemocy małżeństwa. Wreszcie bawi się w towarzystwie przyjaciółek, tańczy, śpiewa i niespodziewanie podczas lekcji bachaty poznaje przystojnego mężczyznę. Czy w wie­ku 69 lat będzie gotowa otworzyć się na pierwszą w swoim życiu miłość?

Przez całe życie Jola robiła tylko to, czego oczekiwali od niej inni. Jako matka sześciorga dzieci i żona porywczego męża codziennie robiła makijaż, wkładała kolorowe ubrania i udawała, że wszystko jest w porządku. Jednak pewnego dnia coś w niej pęka – Jola odnajduje w sobie siłę, aby odejść od męża i zacząć żyć pełnią życia. Spotyka się z przyjaciółkami, tańczy w Kawiarni Uśmiech, pisze wiersze i piosenki. Śpiewa o miłości – uczuciu, o którym zawsze marzyła, ale nigdy go nie zaznała. Niespodziewanie spotyka Wojtka, który traktuje ją jak królową. Czy będzie umiała otworzyć się na miłość, po raz pierwszy w swoim życiu? Zwłaszcza, gdy dowiaduje się, że ma mniej czasu, niż przypuszczała.

Twórcy filmu „Lekcja miłości”

Reżyserkami filmu dokumentalnego Lekcja miłości są Kasia Mateja i Małgorzata Goliszewska, która wraz z Anną Stylińską stworzyła scenariusz produkcji. Obowiązki producentów pełniły Anna Stylińska z ramienia Fundacji Widok oraz Izabela Łopuch z ramienia HBO Europe. Producentką wykonawczą HBO Europe była Hanka Kastelicova. Pozostali producenci: Anna Bławut-Mazurkiewicz z Aura Films, Mateusz Wajda oraz Grzegorz Ruzik z MX35 Ruzik Twardowski Wajda oraz Zamek Książąt Pomorskich. Film powstał przy wsparciu finansowym PISF. HBO Europe jest koproducentem obrazu.

Nagrody dla filmu

„Lekcja miłości” („Lessons of Love”) pierwszy raz została zaprezentowana na prestiżowym festiwalu IDFA 2019 w Amsterdamie w ramach konkurs First Appearance, brała także udział w Konkursie Głównym tegorocznego festiwalu Millennium Docs Against Gravity i zdobyła nagrodę Miesięcznika „Zwierciadło" dla Najlepszego Filmu o Tematyce Psychologicznej, oraz Grand Prix Dolnego Śląska. W końcu sierpnia Kasia Mateja i Małgorzata Goliszewska otrzymały również nagrodę za najlepszą reżyserię na Festiwalu Filmów Dokumentalnych DOKer w Moskwie.

Premiera filmu „Lekcja miłości”

Premiera filmu dokumentalnego „Lekcja miłości” w HBO i HBO GO odbędzie się 4 października. Film będzie dostępny w HBO GO od rana, a emisja w HBO odbędzie się o godz. 22.20.