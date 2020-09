„25 lat niewinności. Sprawa Tomka Komendy”. Dziś premiera. Gdzie obejrzeć film?

„25 lat niewinności. Sprawa Tomka Komendy”

Film oparty jest na prawdziwych wydarzeniach, którymi żyła cała Polska. To fabularna opowieść o życiu Tomasza Komendy – młodego mężczyzny niesłusznie skazanego na 25 lat więzienia za gwałt i zabójstwo nastolatki. Minęło 18 lat, zanim policjant i prokuratorzy udowodnili jego niewinność. W tym czasie ani na chwilę nie zwątpili w niego jego bliscy. „25 lat niewinności. Sprawa Tomka Komendy” to opowieść o człowieku, który mimo niewyobrażalnej krzywdy, jakiej doznał, nigdy nie przestał wierzyć, że odzyska swoją wolność. Twórcy filmu podejmują próbę znalezienia odpowiedzi na do dziś nurtujące wszystkich pytania. Jak to mogło się wydarzyć? Dlaczego niewinny człowiek musiał aż 18 lat czekać w celi na sprawiedliwość?

Twórcy i obsada filmu

Reżyserem filmu „25 lat niewinności. Sprawa Tomka Komendy” jest Jan Holubek, znany m.in. z serialów „Odwróceni. Ojcowie i córki” (2019), „Rojst” (2018) oraz filmu „Pocztówki z Republiki Absurdu” (2014). Scenariusz stworzył Andrzej Gołda („Pan T”., „Ach śpij kochanie”).

W rolę Tomasza Komendy wcielił się Piotr Trojan („Chce się żyć”, „Miłość”, „Opowieści z chłodni”), a jego matkę zagra Agata Kulesza („Ida”, „Moje córki krowy”, „Jestem mordercą”, „Sala samobójców”, „Róża”). W filmie pojawią się także między innymi: Jan Frycz, Andrzej Konopka, Magdalena Różczka i Dariusz Chojnacki.

Premiera filmu „25 lat niewinności. Sprawa Tomka Komendy”

Film „25 lat niewinności. Sprawa Tomka Komendy” oglądać można w niemal wszystkich sieciach kin w Polsce. Premiery – zarówno na piątek 18 września jak i na weekend 19-20.09 zaplanowały między innymi: Kino Helios, Multikino, Cinema City, Kino Luna, Kino Kultura czy Kino Wisła.

„25 lat niewinności. Sprawa Tomka Komendy” – film online

Chociaż film o Tomaszu Komendzie nie jest jeszcze dostępny online, na pewno prędzej czy później pojawi się w jakimś serwisie VOD, szczególnie biorąc pod uwagę pandemię koronawirusa, która z pewnością zmniejszy ilość widzów w kinach. Warto także obejrzeć produkcję TVN-u o tym, jak powstawał film Holubka. Obraz zostanie wyemitowany ponownie 20 września o godzinie 13:10 na antenie TVN.