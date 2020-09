Aktorka o polskich korzeniach zagra w „She-Hulk”. Tatiana Maslany jest znana z serialu „Perry Mason”

She-Hulk (Jennifer Susan Walters) to fikcyjna superbohaterka pojawiająca się w amerykańskich komiksach wydawanych przez Marvel Comics. Stworzył ją Stan Lee i artysta John Buscema. Po raz pierwszy pojawiła się w „The Savage She-Hulk” z lutego 1980 roku. Jennifer Susan Walters to prawniczka, która po wypadku otrzymała pilną transfuzję krwi od swojego kuzyna Bruce'a Bannera i w ten sposób też przejęła zdolność przemieniania się w łagodniejszą postać Hulka. Walters jako She-Hulk staje się dużą, zieloną wersją samej siebie, jednak w przeciwieństwie do Bannera nadal w dużej mierze zachowuje swoją osobowość - przede wszystkim większość swojej inteligencji i kontrolę emocjonalną, chociaż podatna jest na wybuchy gniewu i staje się bardziej potężna, gdy jest wściekła. W późniejszych wydaniach komiksu jej przemiana staje się trwała.

Informację o tym, że Maslany wcieli się w tytułową postać podał serwis „Variety” , powołując się na własne źródła. Serial „She-Hulk” tworzony jest dla Disney Plus.

Maslany jest prawdopodobnie najbardziej znana ze swojej głównej roli w serialu „Orphan Black” , który emitowany był w latach 2013-2017. Aktorka nominowana była do trzech nagród Emmy i Złotego Globy, zdobywając jedną z Emmy w 2016 roku dla najlepszej aktorki w serialu dramatycznym. Niedawno oglądać ją mogliśmy w 1. sezonie serialu „Perry Mason” stacji HBO.

