Weekendowe nowości na na platformach HBO i Netflix. Co warto obejrzeć?

„Elity z wybrzeża”

Ta nietypowa komedia HBO w satyryczny sposób przedstawia współczesne historie bohaterów utrzymujących dystans społeczny, którzy mają swoje lepsze i gorsze chwile, borykając jednocześnie z kwestiami dotyczącymi polityki, kultury czy pandemii samej w sobie. Produkcja „Elity z wybrzeża” („Coastal Elites”) skupia się na pięciu różnych i pełnych pasji punkach widzenia osób mieszkających w Stanach Zjednoczonych. Kiedy zamknięcie się w domu zmusza bohaterów do radzenia sobie w izolacji, każde z nich reaguje frustracją, wesołością czy introspekcją. W projekcie występują: Bette Midler (wyróżniona dwoma nominacjami do Oscara i trzema Złotymi Globami, m.in. za film „Dla naszych chłopców”), Kaitlyn Dever (nominowana do Złotego Globu za „Niewiarygodne”), Dan Levy (nominowany do nagrody Emmy za „Schitt's Creek”), Sarah Paulson (nagrodzona Emmy i Złotym Globem za „American Crime Story”) i Issa Rae (nominowana do nagrody Emmy i Złotego Globu za serial HBO „Niepewne”).



„Test na przyjaźń” (ang. „Unpregnant”)

Siedemnastoletnia Veronica (Haley Lu Richardson) nigdy nie przypuszczała, że zechce oblać w życiu jakiś egzamin. Wszystko do czasu, kiedy widzi dodatni wynik testu ciążowego. Nagle perspektywa obiecującej przyszłości na prestiżowej uczelni staje się bardzo odległa, a dziewczyna musi zmierzyć się z decyzją, przed którą miała nigdy nie stanąć. Veronica rusza w trzydniową podróż do Nowego Meksyku ze swoją byłą najlepszą przyjaciółką, Bailey (Barbie Ferreira). Podczas wyprawy nastolatki odkrywają, że czasem najważniejszą decyzją, jaką można podjąć w życiu, jest ta dotycząca wyboru przyjaciół.



„Ratownik” (ang. „The Paramedic”)

Mario Casas, hiszpański aktor, znany najbardziej z roli w filmach „Trzy metry nad niebem” czy „Tylko ciebie chce” oraz świetnym thrillerze „Contratiempo”, w roli ratownika medycznego. Po tragicznym wypadku życie osobiste Angela zaczyna się pogarszać. Staje się coraz bardziej podejrzliwy wobec swojego partnera Vane'a.



„Diabeł wcielony”

Akcja filmu sadzona jest na prowincji w południowym Ohio i Zachodniej Wirginii, chociaż sam film kręcony był w Alabamie. Powieść Pollocka opowiada o wspólnocie religijnej, którą wiara doprowadza do przerażającej skrajności. Widzowie zobaczą całą galerię zajmujących i dziwacznych postaci, od czasów II wojny światowej do lat 60. XX wieku. Willard Russel (Bill Skarsgard) to dręczony wspomnieniami rzezi na Południowym Pacyfiku weteran wojenny, który nie może uratować swojej żony Charlotte (Haley Bennett) przed śmiertelną chorobą. Jest też małżeństwo seryjnych morderców – Carla (Jason Clarke) i Sandy (Riley Keough) Henderson przemierzają amerykańskie autostrady w poszukiwaniu ofiar. Na ekranie pojawią się również bezbożny kaznodzieja Robert Pattinson i kaleki szeryf (Sebastian Stan). W samym środku tej pokręconej paczki jest młody Arvin Eugene Russell (Tom Holland), osierocony syn Willarda i Charlotte, który wyrasta na dobrego człowieka. „Reżyser Antonio Campos przedstawia pociągający ale przerażający krajobraz, który stawia sprawiedliwych naprzeciw skorumpowanym” – opisuje Netflix.



„Trinkets” sezon 2.

Trzy nastolatki z różnych środowisk zaprzyjaźniają się ze względu na wspólne hobby — kradzież sklepową.



„Rzymskie dziewczyny” sezon 3.

Jak długo możesz się jeszcze oszukiwać? Zobacz, jakie tajemnice bohaterek wyjdą na jaw.



„Criminal” sezon 2.

Drugi sezon serialu, podobnie jak pierwszy, składał się będzie z czterech odcinków. Charakterystyczną cechą serii jest to, że akcja toczy się niemal całkowicie w jednym miejscu – pokoju przesłuchań i na posterunku policji. Tak samo będzie i w drugiej odsłonie. Akcja w drugim sezonie skupić się ma na wydarzeniach w Londynie. W rolach głównych pojawią się Kit Harrington, Sharon Horgan, Sophie Okonedo i Kunal Nayyard.



„Ratched”

To trzymający w napięciu serial Ryana Murphy'ego i Iana Brennana o historii pielęgniarki Mildred Ratched. W 1947 r. Mildred przyjeżdża do Północnej Kalifornii szukając zatrudnienia w szpitalu psychiatrycznym, w którym zaczęto prowadzić niepokojące eksperymenty na ludzkich umysłach. Kobieta rozpoczyna swoją przygodę jako oddana swoim obowiązkom pielęgniarka. Jednak w miarę infiltracji systemu opieki zdrowia i jego pracowników, u Mildred uzewnętrznia się od dawna tląca się w niej ciemność, ujawniająca, że człowiek nie rodzi się potworem, a staje się nim. Wszystkie odcinki 1. sezonu są dostępne na Netfliksie.



„Des”

Serial przedstawi historię seryjnego mordercy, który przez pięć lat bezkarnie zabijał w swoim mieszkaniu chłopców i młodych mężczyzn, a został złapany po tym, jak jego sąsiedzi zaczęli zgłaszać problemy z zatykającą się kanalizacją. Opowiedziany z punktu widzenia trzech mężczyzn – Dennisa Nilsena (David Tennant), detektywa Petera Jaya (Daniel Mays) oraz biografa Briana Mastersa (Jason Watkins) – serial bada osobiste i zawodowe konsekwencje kontaktu z seryjnym mordercą. Nilsen mordował chłopców i młodych mężczyzn w swoim mieszkaniu od 1978 do 1983 roku. Przez pięć lat działał niezauważony i dopiero, gdy inspektor Peter Jay został wezwany na Cranley Gardens 23 w dniu 9 lutego 1983 roku, aby zbadać sprawę fragmentów ludzkiego mięsa i kości zatykających kanalizację, policja zdała sobie sprawę, że ma w rękach seryjnego mordercę. Trzyczęściowy dramat, który koncentruje się na jednej z najbardziej niesławnych spraw kryminalnych w historii Wielkiej Brytanii, która dotyczyła seryjnego mordercy Dennisa Nilsena. W jego rolę wciela David Tennant (seriale „Dobry omen”, „Broadchurch”), a obok niego występują Daniel Mays („Łotr 1. Gwiezdne wojny – historie”), Jason Watkins (serial „The Crown”), Ron Cook („Czekolada”) oraz Faye McKeever („Broken”). Reżyserem produkcji jest Lewis Arnold (serial „Broadchurch”). Pierwszy odcinek miniserialu już jest dostępny w HBO GO od rana. Kolejne odcinki swoje premiery będą mieć w następujących po sobie dniach - drugi już jutro, 16 września, a trzeci w czwartek, 17 września.



„Dzień trzeci”

To tajemnicza opowieść, w której w głównych bohaterów wcielają się Jude Law i Naomie Harris, a partnerują im Katherine Waterston, Emily Watson i Paddy Considine. Miniserial podzielony jest na dwie części – „Lato" i „Zimę". Głównym bohaterem pierwszej trzyodcinkowej części jest Sam (Jude Law), który przyjeżdża na tajemniczą wyspę u wybrzeży Wielkiej Brytanii. Tam poznaje jej mieszkańców, gotowych na wszystko, aby zachować kultywowane od pokoleń tradycje. Autorem scenariusza do części „Lato" jest Dennis Kelly („Utopia”), a wyreżyserował ją Marc Munden („Ulubieńcy publiczności”). Akcja „Zimy" rozwija się przez trzy kolejne odcinki. Główna bohaterka, Helen (Naomie Harris), jest kobietą o silnym charakterze, która zawsze trzyma się na uboczu. Na wyspę przyjeżdża w poszukiwaniu odpowiedzi na nurtujące ją pytania, ale jej obecność ma nieprzewidziane konsekwencje i sprawia, że zacierają się granice między fikcją i rzeczywistością. Autorami scenariusza części „Zima" są Kit De Waal, Dean O'Loughlin i Dennis Kelly. Za reżyserię tej części odpowiada Philippa Lowthorpe („Z pamiętnika położnej”). Pierwszy odcinek miniserialu już jest dostępny w HBO GO, a jego emisja na antenie HBO zaplanowana została dzisiaj na godzinę 20:10. Kolejne odcinki swoje premiery będą mieć co tydzień, we wtorki. Serial liczy 6 odcinków.



„Tacy właśnie jesteśmy”

To serial o dorastaniu dwójki amerykańskich nastolatków w bazie wojskowej USA we Włoszech. Serial mówi o przyjaźni, pierwszej miłości i poszukiwaniu własnej tożsamości, jednocześnie pokazując całą paletę radości i trosk związanych z byciem nastolatkiem. Produkcja przedstawia historię, która mogłaby się wydarzyć w każdym miejscu na świecie, ale w tym przypadku rozgrywa się na małym kawałku Ameryki we Włoszech. Scenarzystą oraz reżyserem serialu, pełniącym także obowiązki showrunnera oraz producenta wykonawczego, jest nominowany do Oscara Luca Guadagnino („Tamte dni, tamte noce”). W produkcji występują m.in: zdobywczyni Złotego Globu Chloë Sevigny („Nie czas na łzy”), Jack Dylan Grazer („Mój piękny syn”), Alice Braga („Miasto ślepców”), Jordan Kristine Seamón, Spence Moore II (serial „All American”), Kid Cudi (serial HBO „Westworld”), Faith Alabi (serial „Cold Feet”), Francesca Scorsese, Ben Taylor, Corey Knight, Tom Mercier oraz Sebastiano Pigazzi. Pierwszy odcinek serialu już jest dostępny w HBO GO, a jego emisja na antenie HBO zaplanowana została dzisiaj na godzinę 21:10. Kolejne odcinki swoje premiery będą mieć co tydzień, we wtorki. Serial liczy 8 odcinków.