Tomasz Sekielski pokazał swoje stare spodnie. „Żona kazała zrobić porządek w szafie”

Na zdjęciu widać Tomasza Sekielskiego, który ma na sobie o wiele za duże spodnie, które kiedyś najwyraźniej na niego pasowały. „Żona kazała zrobić zrobić porządek w szafie” - napisał dziennikarz, dodając emotikony wyrażające szok. Zamieścił także hasztagi, m.in. „dobra zmiana” .

Dokumentalista, dziennikarz i były korespondent wojenny, w marcu 2019 roku postanowił publicznie wypowiedzieć pojedynek swojej tuszy. W sierpniu 2019 roku operację zmniejszenia żołądka, informując wtedy, że waży 185 kilogramów. W lipcu 2020 roku dziennikarz ujawnił, że zrzucił ponad 70 kilogramów.

Sekielski chce motywować innych do zmiany swojego życia i nawyków żywieniowych oraz zachęcać do wprowadzenia aktywności fizycznej. Przygotowuje teraz 12-odcinkowy serial „12 wyzwań Sekielskiego” . „W każdym odcinku stanę przed wyzwaniem (bez ściemy i taryfy ulgowej), które da odpowiedź na to, jak bardzo treningi i zmiana stylu życia wpływa na wydolność i sprawność fizyczną mojego organizmu” – przekazał w poście na Instagramie w kwietniu.

Czytaj także:

Emmy 2020. Zendaya z historycznym wyróżnieniem za „Euforię”. Oto pełna lista nagrodzonych