Tomasz Sekielski pokazał swoje stare spodnie. „Żona kazała zrobić porządek w szafie”

Na zdjęciu widać Tomasza Sekielskiego, który ma na sobie o wiele za duże spodnie, które kiedyś najwyraźniej na niego pasowały. „Żona kazała zrobić zrobić porządek w szafie” - napisał dziennikarz, dodając emotikony wyrażające szok. Zamieścił także hasztagi, m.in. „dobra zmiana” .

Dokumentalista, dziennikarz i były korespondent wojenny, w marcu 2019 roku postanowił publicznie wypowiedzieć pojedynek swojej tuszy. W sierpniu 2019 roku operację zmniejszenia żołądka, informując wtedy, że waży 185 kilogramów. W lipcu 2020 roku dziennikarz ujawnił, że zrzucił ponad 70 kilogramów.