Młynarska i Korwin Piotrowska krytykują Lipińską. Pisarka odpowiedziała

„Zacznijcie łykać suplementy, dobrze się odżywiać, robić coś dla siebie po prostu. Nie czekajcie, aż to się skończy. Po to na przykład [nazwa firmy] wymyśliła ten produkt, żeby takim osobom, jak wam, pomagać i to bez recepty, bez psychiatry” – mówiła w piątek na swoim InstaStory Blanka Lipińska.

W sieci zawrzało, a w sprawie wypowiedziała się między innymi Karolina Korwin Piotrowska, która opublikowała także na swoim Instagramie wiadomości od swoich oburzonych fanów. „Tak sobie myślę, masowe ludobójstwo ma teraz inny, kolorowy i celebrycko-instagramowy kontekst: to wciskanie ludziom kitu będąc opłacanym za ciężką kasę przez cwaniaków” – stwierdziła, dodając, że to „powinno być karane” . „Czekacie aż ktoś umrze? Aż popełni samobójstwo, bo odstawi leki? Potrzeba nam ofiar byśmy zrozumieli, ze opłacani przez sponsorów celebryci nie są lekarzami, terapeutami, za kasę zrobią wszystko” – napisała.

Głos w sprawie zabrała także Paulina Młynarska. „Pani Blanko z giga zasięgami! Cholera jasna. Zaangażowani społecznie ludzie dwoją się i troją od lat, aby leczenie chorób psychicznych przestało być w Polsce czymś wstydliwym. Bo nie leczenie to dramaty i cierpienie. Prawdziwe w prawdziwym życiu. Jeden taki idiotyczny wpis, czy filmik, zamieszczany dla zysku, a trafiający pod strzechy, niweczy te wysiłki jednym ruchem. Dlaczego Pani to robi? Nie dało się zarobić tych kilkunastu czy tam iluś tysi bez uderzania w chorych ludzi i robienia im wody z mózgu?” – pytała.

Blanka Lipińska postanowiła się bronić i przesłała do mediów oświadczenie, w którym zapewniła, że „od zawsze stara się wspierać kobiety i zagrzewać je do walki o siebie i niezależność” . „W story, które wzbudziło tyle kontrowersji opowiedziałam o tym jak ważna jest suplementacja i odpowiednie odżywianie, jak ważne jest dbanie o siebie od środka. Wielokrotnie podkreślając, że to o czym mówię to nie leki, tylko suplementy. Nie użyłam w swojej wypowiedzi słowa »depresja« albo »leczenie«, a jedynie »wspomaganie« czy »dbanie«” – napisała. „Przepraszam osoby, które uraziła moja wypowiedź. Moją intencją było i jest wspieranie kobiet na najróżniejszych płaszczyznach ich życia. Nie bagatelizuję depresji i nie pozwoliłabym sobie rekomendować suplementów zamiast terapii i farmakologii w sytuacjach tego wymagających” – czytamy.

