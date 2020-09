„Sukcesja” zdobyła siedem nagród Emmy. Twórcy zdradzili, co z 3. sezonem serialu

Serial „Sukcesja” produkcji HBO, zdobył w niedzielę siedem statuetek, w tym m.in. dla: najlepszego serialu obyczajowego, najlepszego aktora pierwszoplanowego w serialu obyczajowym (Jeremy Strong), najlepszej aktorki w występie gościnnym w serialu obyczajowym (Cherry Jones), najlepszego scenariusza serialu obyczajowego (Jesse Armstrong), najlepszej reżyserii serialu obyczajowego (Andrij Parekh) czy najlepszego castingu w serialu obyczajowym.

Co z 3. sezonem serialu „Sukcesja” ? Jesse Armstrong, twórca serialu, wypowiedział się na ten temat w wirtualnych kulisach niedzielnej ceremonii. – Mamy nadzieję, że ruszymy z produkcją jesienią i będziemy ją kontynuować zimą – jeżeli oczywiście będzie to możliwe i będzie to bezpieczne. Wiem, że takie są plany. Z pewnością jestem gotowy, aby do tego wrócić – podkreślił.

Nicholas Braun, który wciela się w serialu w Grega Hirscha powiedział z kolei: „Myślę, że zaczniemy, miejmy nadzieję, za kilka miesięcy, miejmy nadzieję, że do końca roku” .