51-letnia Jennifer Lopez wrzuciła swoje zdjęcie w bikini. Fani są zachwyceni

Na zdjęciu 21-letnia Jennifer Lopez na na sobie bikini w motywy tropikalne i pozuje w oceanie o zachodzie słońca. „Wakacyjne wibracje” – podpisała fotkę gwiazda filmu „Ślicznotki” .

Nic dziwnego, że gwiazda pochwalić się może tak wysportowaną sylwetką. J.Lo ostro trenuje na siłowni, nie odpuszczając sobie ćwiczeń nawet w dniu swoich urodzin czy w weekendy. Lopez lubi eksperymentować ze swoimi treningami – na zamieszczanych przez nią zdjęciach w mediach społecznościowych widać, że obejmują one kickboxing, HIIT czy taniec.

– Bardzo rzadko omijam trening. Czasami poprzedniego wieczoru pracuję do później nocy i myślę sobie, nie, nie mogę tego sobie zrobić. A potem wstaje i mówię – zrób to, to tylko godzina – opowiadała o swoich treningach Lopez w rozmowie z „Us Weekly” .

Dla Lopez ważna jest także dieta – jada chude białko i złożone węglowodany. Lata temu zrezygnowała również z kofeiny i zamiast tego wybiera wodę, aby pozostać nawodnioną.