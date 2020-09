Joanna Opozda zagrała Brigitte Bardot. „Oglądała mój casting i zaakceptowała mnie do tej roli”

Joanna Opozda znana jest głównie z roli serialowych. Sławę przyniosła jej rola Jowity Kaczmarek w „Pierwszej miłości”. Pojawiała się także w filmach „Planeta singli” czy „7 rzeczy, których nie wiecie o facetach”. Przez widzów może być kojarzona również za sprawą epizodycznych ról w „Drugiej szansie” i w „W rytmie serca”. Teraz przyjdzie jej się zmierzyć z większym wyzwaniem, jakim jest zagranie legendarnej Brigitte Bardot.

– Bardot oglądała mój casting, zaakceptowała mnie do tej roli – potwierdziła Joanna w rozmowie z Wideoportalem. Legendę kina ceni za jej życiową postawę i wyznawane wartości. – Która aktorka by nie chciała zrobić takiej kariery? Wydaje mi się, że to jest marzenie każdej – dodała.

"Brigitte Bardot cudowna" – o czym jest film?

Jest połowa XX wieku w Polsce Ludowej. Główny bohater, Adam, mieszka z matką, którą niepokoją funkcjonariusze Urzędu Bezpieczeństwa. Ojciec Adama bronił Albionu jako pilot II Wojny Światowej i słuch o nim zaginął. Nie wiadomo czy pozostał w Anglii, czy wrócił do kraju i ukrywa się, by uniknąć prześladowań. Przychodzą od niego paczki i kartki pocztowe, ale Adam, który nigdy nie widział swojego ojca, podejrzewa, że paczki przysyła ktoś inny. W szkole bezustannie marzy, że któregoś dnia ojciec wyląduje na zakurzonym boisku w swoim Spitfajerze i wznieci tuman pyłu, z którego wyłoni się żywy, bohaterski i wspaniały.

Twórcy i obsada

Film „Brigitte Bardot cudowna” wyreżyserował Lech Majewski. Oprócz Opozdy w obsadzie zobaczymy między innymi: Kacpra Olszewsiego, Magdalenę Różczkę, Weronikę Rosati, Andrzeja Grabowskiego, Tomasza Sapryka, Bogdana Kalusa, Elżbietę Okupską.