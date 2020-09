Serialowy Góra z „Gry o tron” może przegapić narodziny syna. Przez kwarantannę

31-letni aktor ujawnił, że przebywa na 7-dniowej kwarantannie, ponieważ był w bliskim kontakcie z osobą, u której zdiagnozowano koronawirusa. Jeśli wynik jego testu okaże się pozytywny, będzie musiał pozostać w izolacji przez kolejne 14 dni i może przegapić narodziny swojego syna.

„W końcu zbliżam się do końca siedmiodniowej kwarantanny, podczas której przejdę test, aby sprawdzić, czy zaraziłem się COVID-19 po bliskim kontakcie z osobą, która otrzymała wynik pozytywny testu” – napisał Björnsson. „Jeżeli wynik okaże się pozytywny, będzie to oznaczać dalszą 14-dniową kwarantannę. Niestety jest szansa, że przegapię narodziny mojego syna i nie będę mógł być u bok u swojej żony, aby wspierać ją przy narodzinach i przywitać go wspólnie na świecie” – wyjawił. Jak podał, test będzie miał we wtorek rano. „Jestem bardzo niespokojny. Proszę wszystkich o pozytywne wibracje!” – zaapelował.

Hafþór Júlíus Björnsson i Kelsey Henson poinformowali, że spodziewają się dziecka w kwietniu, wraz ze zdjęciami, ujawniającymi płeć ich potomka. Para pobrała się w październiku 2018 roku na Islandii. Aktor ma już córkę z poprzedniego związku.

