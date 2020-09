Będzie 6. sezon serialu „Skazany na śmierć”. Dominic Purcell potwierdza

Purcell wstawił na Instagram swoje zdjęcie i w opisie zdaje się odpowiadać na różne przekazy medialne na swój temat. „Plotka numer 1. Jestem stary. Tak. Mam 50 lat” – rozpoczyna żartobliwie wpis aktor. „Plotka numer 2. Jestem łysy. Nie, mam całą głowę włosów, ludzie żądają, żebym je zgolił. Plotka numer 3. Czy sezon 6. »Skazanego na śmierć« się wydarzy. Tak”... – napisał. „Plotka numer 4. Czy lubię ludzi? Nie. Nie bardzo. Absolutnie nie” – zakończył.

Galeria:

„Skazany na śmierć” dostępny na Netfliksie. Tak zmienili się aktorzy serialu