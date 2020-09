Będzie 6. sezon serialu „Skazany na śmierć”. Dominic Purcell potwierdza

Purcell wstawił na Instagram swoje zdjęcie i w opisie zdaje się odpowiadać na różne przekazy medialne na swój temat. „Plotka numer 1. Jestem stary. Tak. Mam 50 lat” – rozpoczyna żartobliwie wpis aktor. „Plotka numer 2. Jestem łysy. Nie, mam całą głowę włosów, ludzie żądają, żebym je zgolił. Plotka numer 3. Czy sezon 6. »Skazanego na śmierć« się wydarzy. Tak”... – napisał. „Plotka numer 4. Czy lubię ludzi? Nie. Nie bardzo. Absolutnie nie” – zakończył.

Galeria:

„Skazany na śmierć” dostępny na Netfliksie. Tak zmienili się aktorzy serialu

Premiera „Skazanego na śmierć” nastąpiła w 2005 roku w Stanach Zjednoczonych. Serial emitowany przez telewizję Fox wkrótce podbił zagraniczne rynki, a od 2007 roku mogli oglądać go widzowie Polsatu. Dwa lata później wydawało się, że twórcy spasują, a seria zakończy się na czterech sezonach. Widzowie musieli uzbroić się w cierpliwość, ale zostali za to nagrodzeni. W 2017 roku wyemitowano piątą część serii, która teraz razem z poprzednimi sezonami jest dostępna na Netfliksie. Historia mężczyzny, który napadł na bank, by pójść do więzienia i wyciągnąć stamtąd swojego brata, doczekała się wielu nagród.

Czytaj także:

Bardzo trudny quiz z serialu „Gra o tron”. Zdołasz odpowiedzieć na te pytania?