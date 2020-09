Burza wokół uczestniczki Love Island. „Naruszała dobre imię Sił Zbrojnych RP”

„Love Island” to reality show Polsatu, którego uczestnicy – atrakcyjni mężczyźni i kobiety – zostali zamknięci w willi w Hiszpanii. W gorącym klimacie ma rozkwitnąć między nimi uczucie, czemu sprzyjają liczne, często kontrowersyjne i podszyte erotycznym podtekstem, zadania.

Ada odchodzi z „Love Island”

Jedną z uczestniczek show była 19-letnia Ada, którą przedstawiano jako żołnierkę WOT. W poniedziałek doszło do zaskoczenia. Po raz pierwszy w historii programu w Polsce kobieta sama zrezygnowała z dalszego udziału w programie. Odchodząc tłumaczyła, że „bardzo tęskni za życiem prywatnym” .

Ada z „Love Island” wyrzucona z WOT

Okazuje się, że na decyzję Ady wpływ mogła mieć jej przynależność do Wojsk Obrony Terytorialnej. Równolegle do emisji kolejnych odcinków, w mediach społecznościowych narastała bowiem dyskusja o tym, czy zachowanie 19-latki licuje z etosem służby wojskowej. Rozmowę na jednej z grup na Facebooku poświęconych tematyce wojskowej skomentował rzecznik WOT Marek Pietrzak. W komentarzu do jednego z uczestników przekazał, że Adrianna Gotowicka została zwolniona. Pietrzak napisał, że „szeregowa nie jest już żołnierzem WOT” . „Czekamy tylko na jej rozliczenie z wyposażeniem” – dodał.

WOT: To naruszało dobre imię Sił Zbrojnych RP

Szerzej skomentował sprawę w stanowisku przesłanym do redakcji serwisu Pudelek.pl. „W opinii dowództwa WOT udział Pani Adriany w programie od pewnego momentu zaczął naruszać dobre imię Sił Zbrojnych RP” – czytamy w nim. Początkowo kierownictwo WOT nie planowało interwencji aż do zakończenia programu i powrotu 19-latki do Polski. „Jednakże dość szybko okazało się że udział w programie, a głównie zachowania Pani Adriany, naruszały w naszej opinii godność żołnierza” – dodał Marek Pietrzak.

W dalszej części oświadczenia podkreślił, że do WOT wpływały liczne komentarze od osób „zniesmaczonych” tym, w jaki sposób Ada reprezentowała siły zbrojne. Dodał jednak, że nie ma zależności między ujawnieniem informacji o zwolnieniu Gotowickiej z WOT, a jej odejściem z programu „Love Island” .

