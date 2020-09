Aktor z „Leśniczówki” i „Na wspólnej” miał poważny wypadek. Zbiera pieniądze na operację

Grzegorz Kowalczyk to polski aktor dobrze znany miłośnikom seriali i musicali. Ostatnio 53-latek uległ poważnemu wypadkowi. W efekcie artysta ma złamane kolano w trzech miejscach. Aby mógł powrócić nie tylko do zawodu, ale przede wszystkim do normalnego życia, konieczna jest operacja oraz rehabilitacja. Grzegorz Kowalczyk zorganizował w sieci zbiórkę, aby pokryć koszty leczenia. Przez wiele lat starałem się pomagać innym. Od 25 lat jestem honorowym dawcą krwi, a od kilku lat zasłużonym dawcą. Wiem jak bardzo potrafią być wdzięczni ci, którzy z tej pomocy korzystają. Podobnie ja będę wdzięczny za okazanie wsparcia, aby jak najszybciej wrócić do zawodu. Kolejne role już czekają - napisał w serwisie Pomagam.pl. Do tej pory (środa 23.09 godz 11:30) na koncie zbiórki jest 4698 zł, akcję w ciągu 3 dni wsparło 85 osób.

O wsparcie dla Grzegorza Kowalczyka prosi również reżyser filmu „Git”, Kamil Szymański:

Grzegorz Kowalczyk - kim jest?

Grzegorz Kowalczyk to polski aktor i tancerz. Od roku 1992 jest związany ze Studiem Buffo - do dziś zagrał ponad 1300 spektakli. Wystąpił m.in. w musicalu „Metro”, a także w „Tyle miłości”, „Romeo i Julii” oraz „Grosikach”. Zagrał również w musicalu „Grease” na scenie teatru Roma. Widzowie mogą go także kojarzyć z wielu produkcji serialowych i filmowych, począwszy od „Ekstradycji” i „Złotopolskich”, przez „Poranek kojota”, „Chłopaki nie płaczą”, „Na Wspólnej”, „Plebanię”, „Czas honoru”, „Skorumpowanych”, „Hans Kloss. Stawka większa niż śmierć”, po „Wyklętego”, „Git” i „Serce do walki”. Ostatnio pojawił się w „Leśniczówce” oraz „Futrze z misia”.