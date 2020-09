Barbara Kurdej-Szatan urodziła. Mąż aktorki pokazał zdjęcie dziecka

„Jesteś najpiękniejszym Prezentem!! Cześć Synku, to będzie cudowna Przygoda” – napisał Rafał Szatan w środę 23 września na Instagramie. Muzyk do postu dołączył zdjęcie z dzieckiem. Kilka ciepłych słów skierował także w kierunku swojej żony Barbary Kurdej-Szatan. „Jesteś najwspanialszą i najdzielniejszą Mamą! Kocham Was! No... to mamy już komplet” – czytamy w emocjonalnym wpisie.

Barbara i Rafał Szatan po raz pierwszy zostali rodzicami w 2012 roku. Wówczas na świat przyszła ich córka Hanna. W maju 2020 roku aktorka i muzyk potwierdzili doniesienia, że już niedługo na świat przyjdzie ich kolejny potomek.

Barbara Kurdej-Szatan urodziła! Internauci ruszyli z gratulacjami

Pod postem Rafała Szatana pojawiło się wiele komentarzy, w których użytkownicy mediów społecznościowych gratulowali parze i życzyli zdrowia żonie i dziecku muzyka. „Gratulacje dużo, dużo zdrówka dla dziecka i dzielnej mamusi”, „Gratulacje”, „Niech się zdrowo chowa”, „Wszystkiego dobrego” – czytamy na Instagramie. Do chwili publikacji tekstu post muzyka zyskał ponad 18 tys. reakcji internautów.

