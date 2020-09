Fani Marvela będą niepocieszeni. Premiery wyczekiwanych filmów przełożone

Premierę „Czarnej Wdowy” w reżyserii Cate Shortland ( „Lore” , „Cisza” , „Berlin Syndrome” ) przełożono z 7 listopada tego roku na 7 maja 2021 roku. Przypomnijmy, pierwotnie, przed wybuchem pandemii, film planowo miał wejść na ekrany kin 1 maja 2020 roku.

Poza „Czarną Wdową” zmiana dotyczy także „Eternals” Marvela – filmu nie zobaczymy, jak planowano 12 lutego 2021 roku, a dopiero 5 listopada 2021 roku. Ponadto przełożono premierę „Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings” – z 7 maja 2021 roku na 9 lipca 2021 roku.