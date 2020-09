Gigi Hadid i Zayn Malik zostali rodzicami. Pokazali pierwsze zdjęcie dziecka

O ciąży Gigi Hadid jako pierwszy poinformował amerykański serwis TMZ. Modelka nie kryła oburzenia tym, że media donoszą o jej prywatnych sprawach i nie miała sama szansy powiedzieć o tym, że spodziewa się dziecka. W końcu radosną nowinę partnertka Zyana Malika potwierdziła w programie Jimmy'ego Fallona. W trakcie ciąży Gigi Hadid bardzo rzadko pokazywała się publicznie. Tylko raz pokazała się internautom podczas transmisji na żywo na Facebooku.

W czwartek 24 września zarówno modelka, jak i jej partner przekazli za pośrednictwem Instagrama, że właśnie zostali rodzicami. W mediach społecznościowych pokazali także pierwsze zdjecia dziecka. Nasza córeczka dołączyła do nas w ten weekend i już zmieniła nasze życie. Jestem totalnie zakochana – napisała Gigi Hadid. „Nasza córeczka jest już z nami, piękna i zdrowa. Nie wiem, jak wyrazić to, jak się teraz czuję. Miłość, którą czuję do tego malutkiego człowieczka, jest niesamowita. Jestem dumny, że mogę nazywać ją swoją córką. Nie mogę się doczekać naszego wspólnego życia” – dodał Zyan Malik.

