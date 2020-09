Sandra Kubicka zakażona koronawirusem. „Nagle dostaję telefon, że mam COVID-19”

Modelka poinformowała za pośrednictwem Instagrama, że zachorowała na COVID-19. - Kochani, nie wiedziałam, czy o tym mówić, czy nie, ponieważ bardzo się stresuję, ale wolę, żeby wyszło to ode mnie. Nie uwierzycie, bo ja też nie mogę w to uwierzyć. Jak wiecie, jestem "freakiem" i bardzo często robię testy, bo podróżuję do różnych miejsc i bardzo dużo pracuję - relacjonowała. - Nagle dostaję telefon, że mam COVID-19 - dodała. Sandra Kubicka podkreśliła, że na razie zakażenie koronawirusem przebiega u niej bezobjawowo. - Nie mam gorączki, czuję się fenomenalnie. Wczoraj trzy godziny trenowałam. Nie mam kaszlu, mam węch, mam smak. Nic. Zero. Totalnie - stwierdziła dodając, że będzie na bieżąco informować internautów o swoim stanie zdrowia.

Modelka i była uczestniczka „Tańca z Gwiazdami” pokazała również, jak wyglądają jej spotkania podczas kwarantanny.

Sandra Kubicka - kim jest?

Sandra Kubicka ma 25 lat. Urodziła się w Łodzi a w 2008 roku przeprowadziła się z rodziną do Stanów Zjednoczonych i zamieszkała w Miami. Karierę modelki rozpoczęła bardzo wcześnie, zaledwie w wieku 13 lat. Wtedy to została namówiona przez mamę do wzięcia udziału w konkursie, w którym nagrodą główną był kontrakt z profesjonalną agencją. Choć wówczas została zdyskwalifikowana, ponieważ odmówiła zaprezentowania dowolnego talentu, została dostrzeżona przez organizatorów konkursu, którzy zaproponowali jej kontrakt z agencją Next Model Management. Brała udział w licznych sesjach zdjęciowych. W 2015 była jedną z głównych modelek Asos. Dwa lata później pojawiła się na rozkładówce amerykańskiego wydania magazynu Playboy. Czasopismo Maxim umieściło ją na liście „100 najseksowniejszych nazwisk Ameryki”. Jest także drugą polską modelką, po Joannie Krupie, której sesję opublikował magazyn "Treats!". Ponadto możemy kojarzyć ją również z udziału w kilku teledyskach - u Austina Mahone, Romeo Santosa czy Johnny'ego Reida.

Czytaj także:

Rekord zakażeń koronawirusem w Polsce. Granica tysiąca przypadków ponownie przekroczona